Gajser drugi v prvi vožnji Argentine, kjer ni manjkalo padcev

Tim Gajser (Honda) na VN Argentine še ni bil slabši kot drugi (dvakrat je zmagal). Na tem prizorišču v razredu MXGP dirka četrtič. V prvi vožnji je nekoliko slabše štartal in bil sredi prvega kroga peti. Odlično je v prvih zavojih dirkal Ruben Fernandez na poltovarniški Hondi, a bil nekoliko preveč agresiven in še pred koncem kroga padel in zdrsnil na začelje. Tako je večji del dirke vodil Pauls Jonass (Husqvarna). Pa se je tudi njemu zgodil padec, deset minut pred koncem vožnje. Tako je prvi del VN Argentine dobil aktualni prvak razreda MX2 Maxime Renaux (Yamaha), a z minimalno prednostjo pred Gajserjem in Jeremyjem Seewerjem (Yamaha) na tretjem mestu.

