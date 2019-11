Gajser bo zdaj končno lahko opravil izpit za motocikel

Čeprav se leto nagiba že v december, pa za svetovnega prvaka razreda MXGP pravzaprav še ni konec sezone, v kateri se je drugič v karieri v elitnem razredu in skupno tretjič veselil prestižnega naslova. Pravega dopusta tako spet ni imel, vesel je že, če je lahko nekaj dni doma.

Komaj čaka na naslednjo sezono

"Oddiha še ni bilo, malo sem zadihal, vsaj doma sem. Počitek je, ne treniram, so pa druge obveznosti, razne podelitve, sponzorske obveznosti. Težko se posvečam samo regeneraciji, počitku, je pa zame že to veliko, da lahko nekaj noči spim v domači postelji. V začetku decembra pa načrtujemo začetek priprav za sezono 2020. Ni veliko časa za polnjenje baterij. Ogromno je obveznosti, a tako pač je, komaj že čakam naslednjo sezono," je o napornem ritmu razmišljal Gajser.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Čaka ga še uradna podelitev nagrade za naslov prvaka, ki jo bo naslednji teden v Monaku priredila krovna mednarodna zveza Fim, potem pa že prvi koraki pri delu v novi sezoni.

"Naslednji teden grem v Monako, potem pa se začnejo priprave. Treba bo začeti migati, tu bo začetek decembra in potem sta le še dva meseca do prve pripravljalne tekme. Komaj čakam, sredi decembra se odpravljam na Japonsko, ko je tam tradicionalni dan zahvale za vse nas. Potem pa upam, da do novega leta ne bo nič več," pravi Gajser.

Porast mladih tekmovalcev v kategoriji motokros

Na prireditvi AMZS je največja kategorija motokros, v tem športu je opaziti porast mladih tekmovalcev, del zaslug pa ima zagotovo tudi Gajser z uspehi v zadnjih letih. "Lepo je videti, da motokros raste iz leta v leto in da sem del k temu prispeval tudi jaz. Upam, da bo šlo še naprej tako. Podmladek že imamo, upam, da bo še več Timov Gajserjev ali še boljših."

Motor za novo sezono je že videl in na kratko preizkusil. Pravi, da je dober: "V začetku novembra smo že imeli testiranja. Motor je vrhunski, veliko je sprememb na njem in sem zadovoljen. Vedno je prostor za napredovanje. Nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še bolje. V tem pripravljalnem obdobju bom poskušal čim bolje delati, s trenerji in fizioterapevti vemo, kje lahko še napredujem. Tako da bom naslednje leto še kanček bolje pripravljen."

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Amerika - sanje iz otroških let

Tudi letos je bil po sezoni še v ZDA, na dirkah superkrosa, ki ga močno privlačijo. Ni skrivnost, da bi se nekoč rad preselil čez lužo in se aktivno preizkusil tudi v tem načinu dirkanja. A ne še zdaj, pravi svetovni prvak: "Amerika so moje sanje iz otroških let. To je prisotno, a moram poslušati samega sebe. Ko bo pravi trenutek, bom to začutil in naredil."

AMZS s posebnim presenečenjem za Gajserja

Za konec petkove podelitve so mu pri AMZS pripravili še presenečenje, ki je Gajserja spravilo v še boljšo voljo. Že poleti na sprejemu v Mariboru je priznal, da izpita za motocikel še nima, čeprav motor za motokros obvlada do popolnosti. Obljubil je, da se bo tega lotil, za spodbudo pa so mu zdaj v krovni slovenski zvezi podarili usposabljanje za kategorijo A. Izgovorov zdaj svetovni prvak res ne bo imel več ...

"Zelo sem bil presenečen, nisem vedel za to. Me je pa nasmejalo, ker sem se spomnil, da smo se že na sprejemu pogovarjali, da si želim delati izpit. Ni pa bilo časa. A ko bo čas, se bom res spustil v to. Ne nazadnje bi se lahko potem z dekletom kam zapeljala kakšno nedeljo, ko bom prost," je še enkrat obljubil, da se bo čim prej lotil tudi tega projekta.