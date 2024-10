Francoski motociklist umrl na reliju po Maroku

Francoski motociklist Frederic Baudry je v ponedeljek umrl po nesreči v prvi etapi vzdržljivostnega relija po Maroku. Šestinštiridesetletni Francoz je padel na sipinah pri Zagori na 97. kilometru etape, kljub hitri zdravniški pomoči pa je po helikopterskem prevozu v bolnišnico tam umrl, so sporočili organizatorji.

"Baudry je na našem reliju sodeloval že lani, za prihodnje leto pa je načrtoval tudi nastop na Dakarju. Dakar je sanjal. Naše misli so z njegovo ženo in otroki," so zapisali v sporočilu za javnost pri Nomade Racingu, ekipi ponesrečenca.

Na reliju po Maroku ni slovenskih predstavnikov.