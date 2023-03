Verstappen za podvig, ki mu ni še nikoli uspel

Red Bull si je na drugi dirki zapored priboril prvo štartno vrsto (lani na finalu v Abu Dabiju in zdaj na prvi dirki novega prvenstva v Bahrajnu), kar jim ni uspelo že 10 let. A svetovni prvak Max Verstappen, ki je na prvem štartnem položaju, v Bahrajnu sploh še ni zmagal. Pa je tu odpeljal že devet velikih nagrad (leta 2000 sta bili tu dve dirki). Če je vraževeren, si morda tu niti ne želi zmagati. Zadnjih šest zmagovalcev VN Bahrajna namreč tisto sezono nato ni osvojilo prvenstva. Lani se je to pripetilo Charlesu Leclercu (Ferrari).

Charles Leclerc Foto: Guliver Image Drugi in tretji del kvalifikacij je potrdil, da je novi Red Bullov dirkalnik ta hip najhitrejši, nekaj desetink na krog hitrejši od Ferrarija, Astona Martina in Mercedesa. Lahko Verstappna in Sergia Pereza, ki je tu zmagal na VN Sakhirja 2020, sploh kdo ogrozi? Leclerc je prihranil en nerabljen komplet pnevmatik. Zanj je celo prepustil boj za "pole position". To bo njegova prednost, a po drugi strani naj bi bil Ferrarijev ritem za dirko slabši kot kvalifikacijski ritem. Ravno nasprotno pa velja za Fernanda Alonsa (Aston Martin), ki je na petem štartnem mestu in naj bi bil s polno posodo goriva še bolj konkurenčen. "Neverjeten rezultat in neverjeten dirkalnik. In to so šele temelji tega projekta," je 41-letnik dejal po kvalifikacijah, ko je za sabo pustil tudi oba voznika Mercedesa. Prav George Russell in Lewis Hamilton sta največja neznanka. V "paddocku" se že govori, da tudi sami ne verjamejo več v svoj revolucionarni dizajn dirkalnika. Je pa to šele prva od 23 dirk. Začenja se torej rekordno dolga sezona.