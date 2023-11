Čas je, da Monačan spet zmaga. Američan po senzacijo.

Charles Leclerc Foto: Guliverimage Na prvenstvu formule 1 leta 2013 je ekipa Red Bull dobila 19 od dosedanjih 20 dirk: 17 Max Verstappen in 2 Sergio Perez. Edino preostalo je osvojil Carlos Sainz (Ferrari). Španec je bil najboljši v Singapurju, kjer je bil Red Bullov dirkalnik na začudenje vseh nekonkurenčen. Las Vegas ima podobne značilnosti kot singapursko ulično dirkališče, zato bi bil lahko Red Bull drugič letos premagan. Sainz zaradi kazni desetih štartnih mest sicer priložnosti za zmago ne bo imel (z drugega se je moral pomakniti na 12. štartno mesto), je pa na "pole positionu" Charles Leclerc. V kvalifikacijah mu Verstappen ni bil blizu. Zdaj sta skupaj v prvi startni vrsti, a na dirkah letos Ferrarijev dirkalnik ni tako hiter. Je pa res, da naj bi imel z obrabo pnevmatik na nočni dirki in pri vsega 15 stopinjah Celzija precej manj težav. Leclerc na svojo šesto zmago v formuli 1 čaka že vse od lanskega julija (VN Avstrije).

Our grid is set for lights out in Las Vegas! 🙌#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/YiIgzpxRms