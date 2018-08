Force India bo z novim imenom končala sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moštvo formule 1 Force India je vsaj začasno rešilo svoje težave in bo sezono končalo z novim imenom. Kot so potrdili na Mednarodni avtomobilistični zvezi, je ekipa že pred VN Belgije dobila dovoljenje, da spremeni ime v Racing Point Force India. Ekipa je poleti zamenjala lastnika in je trenutno v slabi finančni kondiciji.