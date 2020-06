Fia in WRC razmišljata o septembrski vrnitvi relija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovno prvenstvo v reliju (WRC) in Mednarodna avtomobilistična zveza razmišljata o scenarijih za nadaljevanje prvenstva v septembru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. O tem je danes spregovoril predsednik Fie Jean Todt.

"WRC razmišlja o številnih scenarijih za nadaljevanje sezone v septembru. V to so vključeni novi datumi prestavljenih relijev. Vse to počnemo v želji, da bi pod streho spravili večino sezone 2020," je dejal 74-letni Todt, ki ni razkril podrobnosti ponovnega zagona relija.

V zadnjih dneh je Fia opravila številne pogovore z vodilnimi možmi dirkaških serij ter se z njimi dotaknila prihodnosti športa, ki je v času koronske krize doživel številne finančne udarce.

Med njimi tudi SP v reliju. Do prekinitve sezone v marcu so v tej dirkaški seriji odpeljali tri preizkušnje, po katerih je največ, 62 točk v skupni razvrstitvi zbral Francoz Sebastien Ogier, ki ima osem točk prednosti pred Britancem Elfynom Evansom.

Dva relija sta bila v času pandemije covida-19 prestavljena za nedoločen čas (Argentina, Italija), pet pa so jih morali organizatorji odpovedati (Portugalska, Kenija, Finska, Nova Zelandija in Velika Britanija).

Trije reliji so za zdaj še vedno načrtovani po prvotnem sporedu sezone 2020, in sicer turški, nemški in japonski, ki se bodo odvili v septembru, oktobru oziroma novembru.