Estonec najhitrejši na reliju po Argentini

Reli po Argentini

Na četrtem mestu je končal svetovni prvak, Španec Sebastien Ogier, ki je za Estoncem Ottom Tänäkom zaostal 1:58,6 minute.

"Ta zmaga je posebna. Niti za trenutek nismo vedeli, kaj se bo zgodilo, ko sem zamenjal ekipo. Lepo je videti, kako hitro napredujemo. Dirkalnik je blizu mojim željam, z ekipo sodelujem zelo dobro. Moramo nadaljevati v tem ritmu. Cel konec tedna smo zaupali v dirkalnik in točno vedeli, kako se obnaša na progi," je po zmagi povedal Tänak.

Tänak je bil na reliju po Argentini razred zase. Z izjemno prve in druge hitrostne preizkušnje, ki sta ju dobila Neuville in Ogier, je v naslednjih 12 brzincih nanizal 10 zmag in si privozil skupno vodstvo. Pred zadnjim dnem je imel 46,5 sekunde prednosti pred Neuvillom, ki je danes nekoliko skopnela, a je bila še vedno dovolj velika za tretjo zmago v SP za 30-letnega Estonca.

V skupnem seštevku SP po petih relijih s 100 točkami vodi Ogier, zmagovalec relija Monte Carlo, po Mehiki in Korziki. Deset manj jih je zbral Neuville, Tanak je pri 72 točkah.

Naslednji reli za SP bo med 17. in 20. majem na Portugalskem.