Druga slovenskega košarkarska liga ni deležna veliko pozornosti, a takšno predstavo je vredno izpostaviti. Za zmago Hopsov nad Hidrio s 87:65 je 34-letni Dino Murić v 33 minutah na parketu dosegel 31 točk (met 13/15), 22 skokov (devet v napadu in 13 v obrambi) ter 10 asistenc. Obenem pa je v njegovi statistiki tudi osem blokad, pa štiri izgubljene žoge in ena ukradena. Vse to je pomenilo neverjeten statistični indeks, kakršnega nimajo niti tako asi, kot je Luka Dončić. Kar 71! S takšnimi igrami bo klubu s Polzele gotovo pomagal nazaj v prvo ligo.

Pa košarka pri Dinu Muriču niti ni več na prvem mestu. Ko je bil leta 2015 težje poškodovan, se je vpisal na študij fizioterapije. Je diplomiral in opravil strokovni izpit. Pred nekaj leti je tako odprl DM Fiziocenter.