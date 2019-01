Dakar 2019 prvič v eni državi, morda zadnjič v Južni Ameriki

V ponedeljek se bo začel reli Dakar, ena najtežjih preizkušenj za dirkače in dirkaško tehniko na svetu. Letos bo v že 41. izvedbi nekoliko skrajšan in bo potekal prvič le v eni državi, Peruju. Tudi letos pa ne bo minil brez slovenske udeležbe, nastopil bo Simon Marčič.

Marčič bo na enem najtežjih tekmovanj na svetu nastopil petič, njegove želje pa segajo višje kot v prejšnjih letih. Meni, da je prerasel učna leta in da je čas za boj za mesta bolj pri vrhu. Lani je Marčič po številnih težavah končal na 69. mestu, predlani je odstopil po trčenju s Stephanom Peterhanslom in poškodbi noge.

Dirkače čaka deset etap, vmes bo le en prost dan. Start bo 7. januarja v Limi, kamor se bodo dirkači vrnili 17. januarja.

"Računam na visok rezultat v svojem razredu. Sem optimističen in vesel, da bom spet del tega. Vem, kaj približno lahko pričakujem. Ne moreš nadzorovati vsake malenkosti, približno pa poznam teren in vem, kaj nas čaka. Konkurenca je vse večja, približno takšne pa so tudi moje ambicije," je ob predstavitvi projekta v Sloveniji pred dnevi dejal Marčič. Na pot se je podal že 31. decembra, tri dni pred dirko pa je v Limi tudi že prevzel svoj motor in tako začel projekt Dakar 2019.

Seznam etap:

1. etapa: 7. januar: Lima - Pisco (etapa 247 km, hitrostna preizkušnja 84 km)

2. etapa: 8. januar: Pisco - San Juan de Marcona (211 km/342 km)

3. etapa: 9. januar: San Juan de Marcona - Arequipa (467 km/331 km)

4. etapa: 10. januar: Arequipa - Moquegua (160 km/351 km)

5. etapa: 11. januar: Moquegua - Arequipa (431 km/345 km)

prost dan: 12. januar

6. etapa: 13. januar: Arequipa - San Juan de Marcona (521 km/317 km)

7. etapa: 14. januar: San Juan de Marcona - San Juan de Marcona (64 km/323 km)

8. etapa: 15. januar: San Juan de Marcona - Pisco (215 km/360 km)

9. etapa: 16. januar: Pisco - Pisco (96 km/313 km)

10. etapa: 17. januar: Pisco - Lima (247 km/112 km)

Marčič s povsem novim motorjem, nova tudi trasa relija

Ta prinaša kar nekaj sprememb; največja za edinega slovenskega udeleženca bo v njegovi ekipi, saj bo nastopil s povsem novim motorjem, ki je pravzaprav enduro izvedba motocikla za vzdržljivostni reli. Njegova nadgradnja - gre sicer za avstrijski KTM - je skorajda povsem slovenska, pri opremi so sodelovala domača podjetja, pri Akrapoviču so tako izdelali unikaten izpušni sistem.

"Gre za nov motor, po videzu se ne loči veliko od prejšnjega, a je na njem veliko slovenskega dela, od izpušnega sistema do rezervoarjev, stopalk ... Precej smo testirali na Rabu in na mivkasti podlagi, na testih se je izkazal. Ostajajo neznanke, ker nismo imeli veliko časa za testiranje, a ima motor že v osnovi večji izkoristek, ker ima elektronski vbrizg," je o motorju dejal Marčič.

Simon Marčič bo nastopil s povsem novim motorjem. Foto: Getty Images

Novost bo tudi trasa relija. Vse glasnejše so govorice, da se bo dirka v prihodnosti spet preselila tja, od koder je prišla, v Afriko. Letos bo še v Južni Ameriki, resda v nekoliko okrnjeni izvedbi, saj tokrat ne bosta sodelovali Argentina in Bolivija, dirka pa bo potekala samo v Peruju.

"Mislim, da bo odločala tudi telesna pripravljenost, tisti, ki bo bolje pripravljen, bo lažje zdržal do konca in verjamem, da bom tudi jaz med temi, ki bodo prišli do konca," o nič manj zahtevni dirki zaradi manj etap pravi Mariborčan.

Prvič le v eni državi

Reli Dakar 2019 v Peruju bo prvič doslej potekal samo v eni državi; s skupno 5000 kilometri bo tudi najkrajši doslej. Na startu bo 534 udeležencev (devet več kot lani) iz 61 držav, med njimi bo 17 žensk. Na startu bo 138 motociklov, 96 avtomobilov, 41 tovornjakov in 29 štirikolesnikov.

Pri avtomobilistih bo konkurenca za vrh in zmago takšna kot vselej v zadnjih letih: na startu bo seveda 13-kratni prvak Stephane Peterhansel, pa Carlos Sainz, Cyril Despres, Nasser Al-Attiyah, serijski svetovni prvak v reliju Sebastien Loeb, Robby Gordon ... Lansko zmago brani Sainz.

Med motociklisti pa se prav tako obeta hud boj za končno zmago. V ekipi KTM so zadnji trije zmagovalci Toby Price, Sam Sunderland in Matthias Walkner, Honda bo imela močni orožji s Kevinom Benavidesom in Joanom Barredo, visoko merita tudi Adrien van Beveren in Xavier de Soultrait. Lani je slavil Walkner.