Baku junija ne bo gostil dirke formule 1

Začetek sezone v formuli 1 se vse bolj zamika. Danes so vodilni v dogovoru z organizatorji v Bakuju za nedoločen čas prestavili tudi VN Azerbajdžana, ki naj bi bila na sporedu 7. junija, poročajo agencije.

Kot so vodstvu tekmovanja zapisali po krizni seji, bi bilo tveganje preveliko tako za navijače v Azerbajdžanu, kot tudi za ekipe in voznike, zato so se v dogovoru z Mednarodno avtomobilistično zvezo odločili za prestavitev dirke. Sezona bi se tako lahko začela 14. junija v kanadskem Montrealu, če ne bo novih sprememb.

Doslej so bile za nedoločen čas že prestavljene ali odpovedane dirke v Avstraliji, Bahrajnu, na Kitajskem, v Vietnamu, na Nizozemskem, v Španiji in Monaku. Koliko bo letos dejansko izvedenih, je težko napovedati.

