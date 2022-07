Spanish newspapers reporting that Pecco Bagnaia crashed his car and failed an alcohol test while on holiday in Ibiza. An incredibly stupid thing to do https://t.co/vhe2C7NPZg — David Emmett (@motomatters) July 5, 2022

Po poročanju španskega Diaria naj bi Italijan Francesco Bagnaia v zgodnjih torkovih urah na Ibizi z avtom znamke Citroen trčil v jarek ob cesti. Na kraj nesreče so prišli španski policisti, ki so pri Bagnaii izvedli test alkoholiziranosti, ki je kar trikrat presegel dovoljeno vrednost. V Španiji je namreč najvišja dovoljena vrednost alkohola v krvi 0,25 mg/l, pri Italijanu pa so izmerili kar 0,87 mg/l.

Voznik Ducatija je bil k sreči edini udeleženec v nesreči in ni utrpel nobenih poškodb. Bagnaia bi zaradi alkoholiziranosti in povzročitve nesreče tako lahko izgubil vozniško dovoljenje in prepoved vožnje do štirih let.