Zupinova dobre pol sekunde pod normo za EP

Bernarda Letnar (Velenje) je v metu kopja s 56,05 m zmagala pred Hrvatico Franjo Želimorski (51,71), norma za EP je 59 m, dober meter za normo (16,60 m) pa je zaostal tudi prepričljivi zmagovalec troskoka Tine Šuligoj (Gorica, 15,38 m).

Jure Grkman (Kamnik) je med člani na 200 m z 21,72 sekund ugnal Jana Jamnika (Kronos, 22.42), na 200 m pa je bila Lara Krnc (Kranj) z 12,73 sekunde v cilju pred Aleksandro Pešić iz Srbije (12,91) in klubsko kolegico Nejo Omanovič (13,09).

Krnčeva, sedma v mnogoboju na lanskem SP za mlajše mladince (do 18 let) v Keniji, je bila najboljša tudi v skoku v daljino (5,80 m), v troskoku pa je prek 12 m zmogla le Omanovičeva (12,59 m).

"Cilj je, da popravim osebne rekorde"

"Z doseženim izidom sem zadovoljna, sam sem še sredi polnega treninga pred poletno sezono. V začetku maja bom predvidoma nastopila v Zagrebu, prav tako na nizkih ovirah, v sezoni pa bom tekla še na 100, 200 in 400 m. Cilj je, da popravim osebne rekorde," je povedala Zupinova.

Dvajsetletnica je lani v teku na 400 m ovire osvojila srebrno kolajno na EP do 20 let in se uvrstila v polfinale članskega SP (21. mesto). V Radovljici je bila več ko tri sekunde pred Marušo Povše (Kronos, 1:01,74) in Tjašo Železnik (Kronos, 1:01,91).

Tekle so v prvi memorialni tekmi v spomin na Marjano Lužar, ki je po hudi bolezni v 45-letu starosti preminila avgusta lani. Leta 1990 je v bolgarskem Plovdivu osvojila srebrno kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu v teku na 400 metrov z ovirami. Lužarjeva je bila do aprila lani tudi mladinska državna rekorderka v teku na 300 metrov, ki ga je nato popravila Zupinova.