Zapuščina Jesseja Owensa polni žepe. Spet je z njo obogatel nek Američan.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz ZDA prihaja novica, da so na spletni dražbi prodali eno izmed štirih zlatih medalj, ki jih je na olimpijskih igrah leta 1936 v Berlinu osvojil legendarni ameriški atlet Jesse Owens. Za njo so iztržili kar 615 tisoč ameriških dolarjev (556 tisoč evrov).

Na spletni dražbi Goldin Auctions' 2019 Holiday Auction so pred dnevi dražili številne predmete iz športne zgodovine, med njimi tudi eno izmed štirih medalj Jesseja Owensa z olimpijskih iger 1936 v Berlinu, kjer je Američan pred očmi Adolfa Hitlerja osvojil štiri zlate medalje. V tekih na 100 in 200 metrov, skoku v daljino in štafeti 4x100 metrov.

Takole je leta 1955 poziral s štirimi zlatimi medaljami, ki jih je osvojil leta 1936 v Berlinu. Foto: Getty Images Za katero od teh medalj gre, ni znano, saj medalje s tistih olimpijskih iger niso bile označene po disciplinah, je pa znano, kje so jo dražitelji dobili. Na dražbo jo je poslal eden od otrok Johna Terpaka, ameriškega dvigalca uteži, dobrega prijatelja legendarnega ameriškega atleta, ki mu jo je Owens podaril.

Terpak je sicer umrl leta 1993, medtem ko je Owens pokojni od leta 1980, njuno prijateljstvo pa je zdaj, nekaj desetletij pozneje, do vrha napolnilo žepe enega od Terpakovih sinov.

Za medaljo z obsegom 55 milimetrov, ki je pomemben del olimpijske zgodovine, so dražitelji prejeli 11 ponudb. Začeli so s ceno 270 tisoč ameriških dolarjev (244 tisoč evrov), končali pa pri 615 tisoč ameriških dolarjih (556 tisoč evrov), kar pa še zdaleč ni rekordna prodaja katerega izmed Owensovih artiklov.

Drugo zlato medaljo z olimpijskih iger 1936 so leta 2013 namreč prodali za 1.466.574 ameriških dolarjev (1.324.488 evrov), kar je rekordno visoka prodaja kateregakoli predmeta, povezanega s katerimikoli olimpijskimi igrami.

Kje sta preostali dve zlati olimpijski medalji, ki ju je Owens osvojil v Berlinu, ni znano.