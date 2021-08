Žan Rudolf šesti v Švici

"Tekma je bila podobna kot prejšnji teden na Poljskem. Na startu nas je bilo kar 14, tako da je bilo v gneči veliko prerivanja. Na začetku tudi ni nihče držal ritma 'zajca' in sem si v tem času izboril tretje mesto. Do konca prvega kroga smo se kar precej pretepali. Nato je šel naprej nemški tekač, 450 m pred ciljem sem se tudi sam odločil, da napadem. Dvajset metrov sem se boril s Sarunijem in ga nato prehitel. Po 760 m teka sem bil na tretjem mestu, nato pa so me prehiteli še trije tekmeci," je nastop opisal Rudolf.

V začetku meseca je v Nemčiji z izboljšanjem svojega državnega rekorda že dosegel normo za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Eugenu v ZDA. "Moj tokratni končni čas je bil tak kot prejšnji teden na Poljskem. Vesel sem, da v tem letu tečem konstantno dobre čase. Tudi v taktičnih in počasnih tekih mi to uspe. V prejšnjih letih je bila to le moja želja. Zato sem prepričan, da lahko v hitri tekmi še izboljšam svoj državni rekord (1:45,15). Upam, da bom priložnost dobil še letos. Zahvala novemu trenerju Janu Petraču in trenerju za fizično pripravljenost Borutu Rebolju za velik napredek," je dodal Rudolf.

Preberite še: