Veliko priznanje za slovensko atletiko

Rožle Prezelj svetovalec Predsednika Mednarodne atletske zveze

Za podpredsednico je bila izvoljena Novozelandka Valerie Adams, dvakratna olimpijska in štirikratna svetovna prvakinja v suvanju krogle.

Slovenski rekorder v skoku v višino Rožle Prezelj je bil v Monaku 27. februarja 2016 soglasno izvoljen za predsednika komisije atletov IAAF. Prezelj, ki je tudi varuh pravic športnikov v Sloveniji, je na tem mestu tedaj nasledil Franka Fredericksa, ki je osvojil doslej edine olimpijske medalje za Namibijo; štiri v tekih na 100 in 200 m.

"Novo vodstvo komisije športnikov je dobro in mislim, da bodo lahko nadaljevali z našim delom. Sam pa sem postal svetovalec predsednika in direktorja zveze. Sodeloval bom še pri delu komisiji športnikov in bil povezovalec med pisarno zveze in predsednikom ter komisijo. Čaka nas veliko dela. Atletika je zamudila 20 let pod vodstvom prejšnjega predsednika Lamina Diacka, ki je v preiskavah zaradi korupcije. Smo zaostali in sedaj je veliko prizadevanj, da bi spremenili vse skupaj in bili v stiku s časom, vendar ni mogoče stvari spremeniti čez noč," je ocenil Prezelj.

Osemintridesetletni Prezelj je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani in tam sedaj dela doktorat. Bil je evropski prvak do 23 let leta 2001 in je na OI nastopil trikrat, leta 2008 je bil v Pekingu v finalu 12., štirikrat je bil na svetovnih prvenstvih, leta 2012 pa je z 2,32 m postavil še sedaj veljavni slovenski rekord. Marca lani je Fredericksa, ki je bil v preiskavi zaradi obtožb o podkupovanju, nasledil tudi v posebni delovni skupini IAAF, ki preiskuje ruski doping.