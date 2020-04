V Nemčiji umrl olimpijski prvak v hitri hoji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 66. letu starosti je v Nemčiji umrl nekdanji olimpijski, svetovni in evropski prvak v hitri hoji Hartwig Gauder, je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdila njegova žena. Gauder je zlato kolajno na 50 km osvojil na poletnih olimpijskih igrah v Moskvi leta 1980, tedaj v dresu nekdanje Vzhodne Nemčije.

Osem let kasneje je Hartwig Gauder na olimpijskih igrah v Seulu na isti razdalji osvojil bronasto kolajno, najbolj žlahtni odličji v najdaljši disciplini v hitri hoji pa tudi na svetovnem prvenstvu v Rimu 1987 in na evropskem prvenstvu v Stuttgartu 1986. V dresu združene Nemčije je osvojil dve bronasti kolajni na SP v Tokiu 1991 in na EP leto pred tem v Splitu.

Gauder je leta 1997 prestal težko operacijo srca. Pred presaditvijo je bil zaradi okužbe v umetni komi, kar deset mesecev pa je živel s pomočjo umetnega srca.

"Hartwig Gauder ni bil le legenda v hitri hoji in velik olimpijski prvak, temveč tudi izjemna osebnost," je po njegovi smrti dejal predsednik nemške atletske zveze Jürgen Kessing.