Bett je bil eden najbolj obetavnih kenijskih tekačev na srednje proge, vendar ga je Enota za integriteto v atletiki (AIU) kaznovala in mu avgusta 2018 prepovedala tekmovanja za štiri leta, potem ko je bil pozitiven na snov za izboljšanje zmogljivosti eritropoetin (EPO). Sam je sicer ves čas trdil, da si ni pomagal na nedovoljen način in da je nedolžen.

Zaradi kazni ni mogel nastopiti na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020, prav tako se ni smel udeležiti svetovnega prvenstva leta 2022 v Eugenu v Oregonu.

"Zašel je v depresijo in začel močno piti. Poskušali smo ga spodbuditi, da se vrne na atletske steze, potem ko se je avgusta 2022 končal njegova suspenz, vendar se ni veliko trudil," je v ponedeljek za AFP povedala Bettova sestra Purity Kirui, sicer tudi sama odlična tekačica na dolge proge.

Imel je težave z ledvicami

Kirui je povedala, da so Betta teden dni pred smrtjo odpeljali v bolnišnico v njegovem domačem kraju Kericho v zahodni Keniji. Kasneje so ga odpustili, a so ga v petek ponovno sprejeli, ko se je njegovo stanje poslabšalo.

"Imel je težave z ledvicami. Pozneje so zdravniki ugotovili, da mu odpovedujejo tudi jetra in so mu ob prvem obisku v bolnišnici predpisali nekatera zdravila, le da so zdravniki ugotovili, da sta mu odpovedala oba organa, preden je umrl v nedeljo zjutraj ob 11. uri," je še povedala sestra pokojnega.

Bett je leta 2016 v Bydgoszczu na Poljskem osvojil naslov svetovnega prvaka med mladinci do 20 let na 800 metrov, leto kasneje pa je osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Londonu.

Bil je velik talent

Kako talentiran je, je pokazal tudi v začetku leta 2017, ko je zmagal na mitingu diamantne lige v Šanghaju, kjer je zasenčil izkušenejše tekače, med njimi je tudi presenetil rojaka Davida Rudisho, dvakratnega olimpijskega prvaka v teku na 800 metrov iz Londona 2012 in Ria 2016, ter svetovnega rekorderja, ki je končal na četrtem mestu.

Številni dopinški škandali so očrnili ugled Kenije kot atletske velesile.

V zadnjih treh letih so zaradi prepovedanih praks kaznovali 80 športnikov iz te vzhodnoafriške države.

