Britancu drugi izid vseh časov, Maja Mihalinec Zidar četrta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maja Mihalinec Zidar (Mass) je v teku na 60 m s časom 7,31 sekunde zasedla četrto mesto na atletskem dvoranskem mitingu zlate svetovne serije v Torunu na Poljskem, ki bo med 5. in 7. marcem gostil dvoransko evropsko prvenstvo. Z izenačenim izidom sezone na svetu je bila najboljša Američanka Javianne Oliver (7,08). Izjemen tek Britanca Elliota Gilesa.

Britanec Elliot Giles pa je postavil drugi najboljši izid vseh časov v dvoranskem teku na 800 m, kjer je zmagal z 1:43,63. Hitrejši je bil doslej le Wilson Kipketer iz Danske, ki je 1:42,67 tekel v Parizu 9. marca 1997.

Druga na 60 m je bila v Torunu Švicarka Ajla del Ponte (7,15), tretja Poljakinja Ewa Swoboda (7,16), predlanska evropska dvoranska prvakinja v Glasgowu in srebrna na dvoranskem EP 2017 v Beogradu, ki bo na domačih tleh prihodnji mesec branila sprinterski naslov.

Maja Mihalinec Zidar je v kvalifikacijah dosegla četrti čas s 7,35 sekunde, prva je bila prav tako Javianne Oliver (7,12). Slednja je v finalu izenačila dosežek sezone Britanke Dine Asher Smith, svetovne prvakinje iz Dohe 2019 na 200 in in srebrne na 100 m ter trikrat zlate na prejšnjem EP na prostem leta 2018 v Berlinu (100 in 200 m ter 4 X 100 m).

Maja Mihalinec Zidar je v Torunu zasedla četrto mesto. Foto: Peter Kastelic/AZS

Doma odpraviti tehnične napake

"Moja uvrstitev je bila v današnji konkurenci pričakovana. Žal mi je finalnega teka. Po dveh ponovljenih startih je starter res zelo hitro sprožil pištolo. Malo sem zaspala v blokih in sem tam pustila vsaj desetinko sekunde. Zadovoljna pa sem z drugim delom teka, ki mi je na prejšnjih tekmah povzročal nekaj težav. Sedaj se vračam domov po seriji tekem in bom v domačem okolju popravila tehnične napake, ki sem jih delala. Verjamem, da je do EP še dovolj časa, da sestavim res dober tek," je povedala edina slovenska predstavnica na generalki pred EP naslednji mesec.

Maja Mihalinec Zidar, enaintridesetletna Mozirjanka in olimpijka iz Ria de Janeira 2016, je predlani na svetovnem prvenstvu v Dohi v polfinalu na 200 m zasedla 12. mesto, pozimi tega leta je bila šesta na dvoranskem EP v Glasgowu, prav tako leta 2019 pa je v Minsku osvojila zlato na evropskih igrah na 100 m.

Preberite še: