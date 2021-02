Nekdanji predsednik ruske atletske zveze suspendiran za štiri leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji predsednik ruske atletske zveze (Rusaf) Dmitrij Šljahtin in še štirje nekdanji člani zveze so bili v primeru Lisenko suspendirani za štiri leta, je danes sporočil disciplinski komite enote za integriteto v atletiki (AIU), ki ga je povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Dimitrij Šlajhtin, Artur Karamjan, Aleksander Parkin, Jelena Orlova, Jelena Ikonikova so bili suspendirani zaradi poskusov prikrivanja pozitivnega dopinškega testa skakalca v višino Danila Lisenka, ki je bil predmet protidopinške preiskave z lažnimi dokumenti in lažnimi pojasnili. Vsi se lahko na odločitev AIU še pritožijo.

Služba za notranjo revizijo je še vedno v procesu zoper Danila Lisenka in njegovega trenerja Jevgenija Zagorulka, bremeni pa ju kršitev protidopinških obveznosti. S tem primerom je ruska atletska zveza, ki jo je Svetovna atletika (WA) suspendirala novembra 2015, prislužila zamrznitev procesa ponovne integracije v atletsko družino.

Ruski atletski zvezi še vedno grozi izključitev

Rusaf mora do 1. marca predstaviti načrt reform, še vedno pa mu grozi izključitev iz Svetovne atletike ter odsotnost športnikov na prihajajočih olimpijskih igrah v Tokiu.

"To so pomembne odločitve za integriteto atletike. AIU je bila ustvarjena kot neodvisna organizacija, ki se bo brez strahu spopadala s kočljivimi vprašanji," je ob tem dejal predstojnik AIU David Howman.

"Naše delo pri razkritju zarot in goljufij v teh primerih dokazuje, da AIU izpolnjuje svoje poslanstvo in kaznuje goljufe ne glede na njihov ugled," so še zapisali v izjavi za javnost.