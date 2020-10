Tokijski maraton prihodnje leto šele po OI

Tokijski maraton bo prihodnje leto prišel na vrsto šele po prestavljenih poletnih olimpijskih igrah, ki bodo v japonski prestolnici od 23. julija do 8. avgusta. Maraton v Tokiu so letos marca izpeljali, a so zaradi pojava novega koronavirusa število prijav omejili na 200 elitnih tekačev.

Maratonska preizkušnja, ki je bila prihodnje leto načrtovana za 7. marca, na njej pa so pričakovali vsaj 38.000 tekačev, bodo prestavili za sedem mesecev.

Kot so sporočili organizatorji, je nov datum maratona 17. oktober 2021. Osnovni razlog, zakaj so se odločili za preložitev, so številne omejitve, ki se nanašajo na potovanja in vstop v državo zaradi novega koronavirusa, so za francosko tiskovno agencijo AFP sporočili organizatorji.

Za zdaj še ni znano, koliko tekačem bodo dovolili udeležbo na maratonu. Zaradi kasnejšega datuma upajo, da se bodo epidemiološke razmere toliko umirile, da bodo lahko vnovič pripravili množično tekaško prireditev s številnimi rekreativnimi tekači in vrhunskimi tekmovalci.