Tina Šutej v olimpijski Pariz po novo visoko uvrstitev

Tina Šutej je prejšnji petek v Firencah preskočila s 4,71 metra, prav toliko je zmogla tudi Moon, vendar v manj poskusih. "Še včeraj nisem bila prepričana, če bom lahko nastopila, saj sem imela kar hude bolečine v hrbtu. Razširila se je na ramo, tako da sem veliko časa preživela pri fizioterapevtu. Na lestvici od 1 do 10 me je bolelo za deset, pa so mi pomagali, da se je stanje izboljšalo. Bolelo me je tudi danes, a na to med tekmo nisem mislila, želela sem si le dobrih skokov," je po tekmi v Italiji povedala Šutej.

Po sedemurni vožnji je že naslednji dan nastopila na ekipnem državnem prvenstvu v Slovenj Gradcu. Za zmago je preskočila 4,60 metra. Čeprav je sprva napovedala, da bo skočila le enkrat, pa je opravila skoraj celotno tekmo. V prvih poskusih je preskočila 4,20, 4,40, 4,50 in 4,60 metra, na 4,70 m pa potem ni več skakala.

Prvo tekmo v poletni sezoni je imela v Dohi 5. maja in je nadaljevala uspešne predstave iz dvoranske sezone, kjer je piko na i postavila s srebrom na evropskem prvenstvu v Istanbulu. V začetku maja je štiriintridesetletna članica celjskega Kladivarja tako v katarski prestolnici s 4,76 m izenačila slovenski rekord na prostem; 4,76 metra je skočila 11. septembra 2021 v Ljubljani. Absolutni državni rekord je s 4,82 m postavila 2. februarja letos v dvorani v Ostravi.

Foto: Reuters

Moon, tedaj z dekliškim priimkom Nageotte, je v Parizu doslej tekmovala le enkrat in na tekmovanje nima najboljših spominov, saj je zasedla šesto mesto. A je odtlej tekmovalka, ki prihaja iz ameriške zvezne države Ohio, osvojila zlato olimpijsko medaljo v Tokiu, lani je bila na domačih tleh v Eugenu svetovna prvakinja, prav tako leta 2022 pa je v Beogradu postala svetovna dvoranska podprvakinja.

Poleg Tine Šutej, ki pridno zbira medalje na največjih tekmovanjih v zadnjih nekaj letih, bo verjetno njena najhujša tekmica rojakinja Sandi Morris. Ta je bila pred Moon na dvoranskem SP v srbski prestolnici in s tem ponovila uspeh iz leta 2018, ima pa med drugim še tri srebrne medalje s SP na prostem in prav tako srebro iz olimpijskih iger v Riu de Janeiru. Morris je poleg tega zmagala petkrat v šestih nastopih na diamantni ligi v Parizu.

Diamantni miting v francoski prestolnici bo organizatorjem služil tudi za pomembno pripravo pred olimpijskimi igrami naslednje leto, četudi tekma ne bo na Stade de France, kjer se bodo merili za olimpijske medalje. Stadion Charlety bo gostil 18.000 gledalcev.