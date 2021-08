Timanovska noč preživela na varnem, zaprosila bo za azil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Beloruska atletinja Kristina Timanovska je noč v Tokiu preživela pod zaščito japonskih oblasti in bo zaprosila za azil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V ponedeljek bi morala 24-letnica tekmovati na 200 m, a jo je beloruski olimpijski komite zaradi kritičnega javnega nastopa odstranil iz ekipe.

Tiskovni predstavnik japonske vlade Katsunobu Kato je danes dejal, da je beloruska tekačica "zaprosila za azil", več podrobnosti pa ni znanih.

V nedeljo je bila Timanovska že na letališču, da bi zapustila Tokio, a se je odločila ostati in zaprositi za pomoč Mednarodni olimpijski komite (Mok).

Razlaga beloruskega olimpijskega komiteja: Krivo je slabo čustveno in psihološko stanje

Mok je v nedeljo v kratki izjavi zapisal, da je videl poročanje medijev in da je beloruski olimpijski komite že prosil za pojasnilo. Ta pa je svoje dejanje pojasnil s tem, da je Timanovska brez mesta v reprezentanci ostala zaradi slabega čustvenega in psihološkega stanja.

Štiriindvajsetletnica je v nedeljo dejala, da so jo najprej na hitro brez opozorila uvrstili v štafeto teka na 400 m, potem ko ena izmed njenih reprezentančnih kolegic ni mogla nastopiti. Beloruski mediji so njeno potezo obsodili in dejali, da nima ekipnega duha, kasneje pa je sledila izključitev iz reprezentance v Tokiu.

Športnico sicer podpira beloruska športna solidarnostna organizacija, ki podpira domače športnike, ki so jih zaprli ali jim onemogočili ukvarjanje s športom zaradi njihovega političnega mišljenja.

Organizacija je bila ustanovljena avgusta 2020, potem ko so nekateri športniki javno protestirali proti ponovni izvolitvi Aleksandra Lukašenka.