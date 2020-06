Svetovnega rekorderja v polmaratonu zbil motor

Kot poročajo lokalni mediji, je 27-letnega Geoffreyja Kamworora, ki je utrpel poškodbe glave in gležnja, motor zadel od zadaj. Kot piše spletna stran World Athletics, zdravniki pravijo, da atlet ni v življenjski nevarnosti. Motorist je po nesreči ostal na kraju dogodka in pomagal poškodovanemu tekaču.

"Bil sem kilometer od doma med jutranjim tekom, ko me je drveči motor zadel od zadaj. Padel sem in si poškodoval nogo. Prav tako sem si poškodoval glavo. Voznik mi je pomagal vstati in me je peljal v bolnišnico, kjer so me sprejeli," je o incidentu povedal Kamworor.

Kenijec spada med najboljše (pol)maratonce na svetu. Foto: Reuters

Kenijcu je hitro okrevanje zaželel tudi njegov trening partner in rojak, svetovni prvak v maratonu, Eliud Kipchoge.