Spopadla se bosta Dobnikar in Kukovica

Roman Dobnikar in Peter Kukovica sta vložila kandidaturi za predsednika Atletske zveze Slovenije. Dobnikar je sedanji predsednik, Kukovica pa je bil nazadnje na tem mestu pred sedmimi leti, ko ga je nasledil Gregor Benčina. Volitve bodo 22. oktobra letos, ko obeležujejo stoletnico slovenske atletike. Kandidacijski postopek za volitve predsednika slovenske atletike so odprli 1. septembra in se bo končal konec meseca