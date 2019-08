Slovenska atletika z lepimi možnostmi za preboj v prvo ligo

Ljubljančanka Tina Šutej je v soboto zmagala v skoku s palico in s 4,70 metra izboljšala svoj prejšnji slovenski rekord na prostem ter izpolnila tudi mednarodno normo za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu.

Poleg Šutejeve je zmago dosegel še Luka Janežič na 400 metrov (46,13), šest slovenskih predstavnikov pa je nanizalo druga mesta.

Luka Janežič je bil najhitrejši v teku na 400 metrov. Foto: Peter Kastelic/AZS

V slovenski ekipi je prva začela tekmovati nekdanja mladinska evropska prvakinja in svetovna mladinska podprvakinja Barbara Špiler, ki je bila v metu kladiva druga (64,85 metra).

To mesto je na 400 metrov ovire zasedla tudi Agata Zupin, ki je bila pred dvema letoma evropska podprvakinja do 23 let (58,36). Drugi so bili še v teku na 100 metrov Maja Mihalinec (11,56), Anita Horvat na 400 metrov (52,45), na 800 metrov nenadejano Jerneja Smonkar z osebnim rekordom (2:04,66) ter še bolj nepričakovano na 3.000 metrov zapreke na svojem prvem teku na tej razdalji Klara Lukan (10:33,55), mladinska evropska prvakinja.

Klara Lukan, mladinska evropska prvakinja, je v teku na 3.000 metrov z zaprekami zasedla drugo mesto. Foto: Peter Kastelic/AZS

Četrti so bili Neja Filipič v troskoku (13,32 metrov), Matija Kranjc v metu kopja (70,28 metrov) in Jan Petrač na 1.500 metrov (3:55,70).