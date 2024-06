Richardson in Lyles prvi imeni kvalifikacij ZDA za OI

Trikratni lanski svetovni prvak iz Budimpešte Noah Lyles je v 9 sekundah in 92 stotinkah (veter +0,3 m/s) kljub temu, da je bil daleč od maksimuma, slavil v kvalifikacijah na 100 m še pred polfinalom in finalom v noči na ponedeljek po slovenskem času.

Noah Lyles pulled out a Blue-Eyes White Dragon Yu-Gi-Oh! card for his 100m Olympic trial intro



pic.twitter.com/3ouE7Jmcjd — Dexerto (@Dexerto) June 23, 2024

Sha'Carri Richardson je na 100 m potrebovala 10 sekund in 71 stotink (veter +0,8 m/s) za najboljši čas sezone na svetu in premagala dve partnerici na treningih, Melisso Jefferson (10,80) in Twanisho Terry (10,89), ki jo bosta spremljali v teku na 100 metrov v Parizu.

A family moment for Sha’Carri Richardson that will last a lifetime. #TrackFieldTrials24 pic.twitter.com/WyZCgyE6S0 — NBC Sports (@NBCSports) June 23, 2024

Preden se je podpisala na miniaturni Eifflov stolp, nameščen za ciljno črto, je Richardsonova v solzah splezala na tribune, da bi objela svojo babico, ki jo je v Dallasu vzgojila ob materinih življenjskih težavah.

Ganjena babica ameriške atletinje Sha'Carri Richardson. Foto: Reuters

Richardson je uporabljala marihuano, da bi se soočila s smrtjo svoje matere nekaj dni pred kvalifikacijami za OI 2021, kjer je nato doletela prepoved nastopanja in jo prikrajšal za OI v Tokiu. To je označila za začetek svojega majhnega spusta v pekel in tudi ni bila izbrana za svetovno prvenstvo 2022 na domačih tleh v Eugenu.

A je spet našla pot na prestol in na svetovnem prvenstvu v Budimpešti dosegla peti najboljši čas vseh časov (10,65). To sezono je z 10,83 odprla maja v Eugenu, s svojo konstantnostjo v nadaljevanju pa je pred nalogo, da prinese olimpijsko zlato v ženskem teku na 100 m v ZDA prvič po Gail Devers leta 1996.

Dvakratni olimpijski prvak in svetovni rekorder v suvanju krogle Ryan Crouser se je s sunkom 22,84 m brez težav uvrstil na igre v Parizu, družbo pa mu bo delal predvsem dvakratni srebrni olimpijski olimpijec Joe Kovacs (22,43 m).

Heath Baldwin je zmagal v deseteroboju (8625 točk), Jasmine Moore pa v troskoku (14,26 m).