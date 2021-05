Burna skupščina AZS: razrešitev NO, ki je po mnenju nekaterih deloval mimo pravil

Na redni letni skupščini Atletske zveze Slovenije (AZS), ki je potekala videokonferenčno, so z veliko večino potrdili poročilo o lanskem delu zveze, tudi finančno, ki ga je potrdil neodvisni revizor, pa tudi načrte za letos. Razrešili so nadzorni odbor, ki je po mnenju nekaterih ne le prekoračil pooblastila, ampak deloval mimo pravil.

Dosedanji predsednik NO Tomaž Jarc je pred tem ponavljal očitke o nepravilnosti v delovanju vodstva zveze, dejal, da niso dobili vseh gradiv in da zato niso mogli narediti poročila. Ob samem koncu zasedanja je v glasovanju za razrešitev NO to potrdilo 43 delegatov, trije so bili proti, šest pa je bilo vzdržanih. Upravni odbor bo izvedel postopek nadomestnih volitev NO.

"Deležen sem bil, milo rečeno, izjemnih in neustreznih pritiskov NO"

"Deležen sem bil, milo rečeno, izjemnih in neustreznih pritiskov NO, včasih sem moral ves vikend, tudi ponoči, pripravljati gradiva." Foto: Peter Kastelic Direktor AZS Nejc Jeraša je na očitke Jarca odgovoril z gradivi, tabelami in preglednicami. Dejal je, da je NO od marca skupaj poslal 180 strani dokumentov in gradiv.

"Zato je bilo okrnjeno delo štiričlanske pisarne zveze, ki bi se morala ukvarjati s pomočjo klubom, tekmovalcem in razvojem atletike. Deležen sem bil, milo rečeno, izjemnih in neustreznih pritiskov NO, včasih sem moral ves vikend, tudi ponoči, pripravljati gradiva. To sem povedal tudi na seji UO, da na tak način pisarna ne more delati, NO je tudi zavračal srečanja z mano, prav tako pa bi lahko dobili na vpogled dokumente na zvezi, pa niso prišli," je med drugim navedel Jeraša.

"Naši atleti so tekmovali, ko mnogi drugi niso mogli"

Zveza ima sicer 72 klubov, pet združenj, 11.000 registriranih športnikov, okrog 3000 z nastopi na tekmovanjih. Lani je imela AZS 1,035 milijona odhodkov in na koncu 72.000 presežka, ki ga je namenila za društveni sklad. AZS za letos predvideva 1.294.000 evrov prihodkov in odhodkov.

"Mednarodno atletsko ligo Telekom Slovenije smo lani v najhujši zdravstveni krizi izpeljali, kot tudi skoraj v celoti preostali tekmovalni program. Naši atleti so, ko mnogi v drugih državah niso mogli tekmovati, to lahko počeli, kar jim je omogočilo rast in razvoj," je dejal predsednik zveze Roman Dobnikar. Jeraša je dodal, da je zato šest slovenskih atletov dobilo svetovni razred, ker so bili tako visoko na svetovni lestvici, kar se ni zgodilo še nikoli v slovenski atletiki.

Dobnikar je dejal, da so lani ob 100-letnici slovenske atletike dobili zlati znak za zasluge od predsednika države Borisa Pahorja, tudi častno listino Olimpijskega komiteja Slovenije, tekmovalno leto je marca s srebrom na dvoranskem EP kronala Tina Šutej, Žan Rudolf in Anita Horvat sta na začetku poletne sezone na Poljskem osvojila bron na SP štafet, Kristjan Čeh pa je izjemno odprl olimpijsko sezono.

Dobnikar je dodal, da razen petih, šestih, klubov in posameznikov, ki se postavijo na štiri leta ob volitvah, atletika ni razklana, nasprotno, je zelo povezana, bolj kot kdaj prej.

"Ni prav, da NO presega pooblastila"

Predlog za razrešitev NO je ob koncu več kot štiriurne seje podal Anton Noner: "Ni prav, da NO presega pooblastila, v treh mesecih nima časa, da člani pridejo na AZS do dokumentov in gradiv na normalen način. Vse smo storili, da bi se dobili z NO, pa do tega ni prišlo. Ko pa so šle stvari, ki so neresnične in zavajajoče, izven hiše v medije, pa je treba reči, dovolj je bilo." Pritrdil mu je Vojko Arzenšek. "Škoda, ki jo povzroča ta izrojeni NO s strici iz ozadja, ki hočejo priti na oblast, je treba takoj presekati."

Še pred tem je velika večina delegatov v razpravi izrazila podobno mnenje. "Razočaran sem nad ravnanjem NO, ki je ohromil delovanje AZS z neupravičenimi napadi na predsednika, direktorja in UO AZS. Z neutemeljenimi in izmišljenimi stvarmi, bilo je kar grozljivo, vedno nove zahteve NO, pa nobenih dokazov," je med drugim povedal Uroš Verhovnik.

Predlog za razrešitev NO je ob koncu več kot štiriurne seje podal Anton Noner. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Fratina Žagar: Po vsem tem danes bi se najraje pokopala pet metrov pod zemljo

Še pred glasovanjem o razrešitvi NO se je vsem opravičila dosedanja članica NO Tina Fratina Žagar. "Nova sem, ne poznam teh stvari ... Po vsem tem danes bi se najraje pokopala pet metrov pod zemljo. Nihče si ni želel, da pride vse skupaj na tako raven, javno odstopam iz NO še pred glasovanjem. Ni bil moj namen, da pride do tega, in če bo treba, bom za to tudi odgovarjala. Mi je zelo hudo in upam, da se bo našel jezik z novim NO," je dejala Tina Fratina Žagar.

Roman Dobnikar je bil 26. novembra lani ponovno izvoljen za predsednika, zvezo pa vodi od leta 2015. Ob stoodstotni volilni udeležbi je bil med rekordnimi štirimi kandidati izvoljen že v prvem krogu, ko je dobil 40 od 75 glasov. Klemen Boštjančič je dobil 24 glasov, Peter Kukovica, ki se je tretjič potegoval za predsednika, devet, Stojan Nikolić pa dva. Številni delegati so menilo, da ima dogajanje v zadnjih mesecih ozadje prav v teh volitvah.