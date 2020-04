Pestra življenjska pot Američana, ki je na olimpijskih igrah tekel za Slovenijo

Rodil se je v Severni Karolini pred 32 leti, v ZDA je živel vse do konca študija, ko se je skupaj z nekdanjo slovensko teniško igralko Ano Jerman, ki jo je spoznal med študijem, preselil v Slovenijo. Tukaj se je poročil, dobil slovensko državljanstvo in tudi pravico nastopa za slovensko reprezentanco. Leta 2012 je v njeni majici nastopil na olimpijskih igrah, se tam prebil vse do polfinala in poskrbel za četrto najboljšo atletsko uvrstitev Slovenije na igrah v Londonu.

Le leto pozneje je malo zaradi zdravstvenih težav, veliko bolj pa zaradi tega, ker je ugotovil, da z atletiko ne bo mogel preživljati družine, pri 26 letih sklenil atletsko pot in izkoristil poslovno priložnost, se preselil v San Francisco in se posvetil svoji drugi ljubezni, tehnologiji.

"Nisem polovičar. Ko sem prišel v Slovenijo, sem se odločil stoodstotno posvetiti atletiki. Zdaj se bom v enaki meri posvetil službi in družini," je povedal v intervjuju, ki smo ga na Sportalu objavili ravno na dan, ko se je po treh letih življenja v Sloveniji preselil nazaj v ZDA.

Po vrnitvi v ZDA se je spet selil. Tokrat v Švico.

Z atletiko se ne ukvarja več, saj se je povsem posvetil službi in družini. Foto: Peter Kastelic Besed o tem, da ni polovičar, se je očitno držal. Danes, na pragu 33. rojstnega dne, ki ga bo praznoval zadnji dan tega tedna, lahko ugotovi, da je kljub mladosti za njim že zelo pestra življenjska pot.

V Silicijevi dolini, meki tehnologije in zagonskih podjetij, je bil dve leti vodja projekta v svetovalni agenciji za mobilne storitve. Po dveh letih je v San Franciscu razvil zagonsko podjetje Circle Medical in sodeloval tudi pri ustanovitvi podjetja Mediately.

Danes ga ni več tam. Vrnil se je nazaj v Evropo in svoj novi dom našel v Švici, kjer je dobil programersko službo v tamkajšnjem uspešnem podjetju Hilti, ki velja za vodilno v svetu na področju razvoja in izdelave aparatov za uporabo v gradbeništvu. Lani je bilo izbrano za četrtega najboljšega delodajalca v Švici.

Medtem si je ustvaril tudi družino. "Imam hčerko, ki bo kmalu stara dve leti. Moje življenje je danes zelo enostavno. Ko ne delam, se posvečam njej. Občasno tudi kolesarim. To je šport, ki se mi je zelo prikupil. Je tudi precej praktičen. Saj lahko skupaj z njim raziskuješ nove kraje," je povedal Brent LaRue, ko se nam je javil iz St. Gallena na vzhodu Švice, kjer živi, in dodal, da se atletiki ne posveča več.

"Ne. Če sem iskren, sem čez ovire nazadnje tekel na olimpijskih igrah v Londonu," je priznal in v nadaljevanju pogovora na našo pobudo kar nekaj besed namenil koronavirusu. Glede na to, da prihaja iz ZDA in živi v Švici, te države najdemo pri vrhu lestvice smrti na milijon prebivalcev, nas je zanimalo, kakšno je njegovo mnenje o krizi, ki je zajezila ves svet.

Kako je s koronavirusom v Sloveniji, ZDA in Švici?

Švicarski parlament v Bernu Foto: Reuters



V ZDA je z naskokom največ okuženih na svetu, v torek zvečer je bil podatek o več kot 770 tisoč okuženih, kar znese približno 2.300 na milijon prebivalcev. Umrlo je več kot 41 tisoč ljudi.



V Švici je okuženih nekaj manj kot 28 tisoč prebivalcev, kar v tem primeru pomeni 3.229 na milijon prebivalcev. Smrtnih primerov zaradi koronavirusa imajo Švicarji nekaj čez 1.400. V Sloveniji je po zadnjih podatkih s koronavirusom okuženih nekaj več kot 1.300 ljudi, 642 na milijon prebivalcev. Zaradi tega virusa je umrlo 77 ljudi.V ZDA je z naskokom največ okuženih na svetu, v torek zvečer je bil podatek o več kot 770 tisoč okuženih, kar znese približno 2.300 na milijon prebivalcev. Umrlo je več kot 41 tisoč ljudi.V Švici je okuženih nekaj manj kot 28 tisoč prebivalcev, kar v tem primeru pomeni 3.229 na milijon prebivalcev. Smrtnih primerov zaradi koronavirusa imajo Švicarji nekaj čez 1.400.

Koronakrizo, ki v zadnjih mesecih divja po svetu, vidi kot priložnost, da se družba nauči kaj novega. Foto: Peter Kastelic

Krizni časi v Švici podobni, kot so povsod. Družina v ZDA je v skrbeh.

"V Švici je življenje podobno, kot je danes verjetno marsikje po svetu. Zelo drugačno in čudno. Življenjsko nebistvene obrti so zaprte, v večini podjetij je delo od doma obvezno. Ostajamo doma, moramo se socialno distancirati. Skupaj se lahko zbere največ pet ljudi. Ljudje so zelo informirani in se držijo navodil," je povedal o tem, kako se s pandemijo koronavirusa spopadajo v eni od najbogatejših evropskih držav.

"Zdaj se razmere počasi umirjajo. Veliko vlad po svetu je omililo ukrepe. Počasi odpirajo gospodarstvo in socialno življenje. V Švici bodo oblasti zdaj odprle nekatere storitve, medtem ko bo omejitev druženja največ pet ljudi ostala še nekaj časa," je še povedal LaRue, ki je veliko bolj zaskrbljen, ko beseda nanese na njegove ZDA. Ne samo zaradi koronavirusa.

"Nekatera velika mesta, kot sta New York in Los Angeles, v obeh živi nekaj mojih sorodnikov, so precej ogrožena. Ljudje so zaskrbljeni. Bega jih tudi to, da dobivajo veliko različnih informacij. Mislim, da je tako tudi zaradi politike in tega, ker nekateri predsedniški kandidati nabirajo politične točke pred naslednjimi volitvami," je povedal nekdanji odlični atlet, ki je v kratkem času pustil precej globoko sled tudi v slovenski atletiki.

S prijatelji je pred leti v ZDA ustanovil podjetje, ki Američanom danes pomaga v boju s koronavirusom. Foto: osebni arhiv

Podjetje, ki ga je ustanovil, Američanom pomaga v boju s koronavirusom

Da smo z njim pogovarjali tudi o težavi, ki danes močno bremeni svetovno zdravstvo, ni naključje. V podjetjih, ki ju je po koncu športne poti ustanovil v času bivanja v ZDA, se je njegova poslovna pot križala tudi z zdravstvenimi organizacijami. Danes lahko ponosno ugotovi, da sta podjetji Circle Medical in Mediately njegovim rojakom v ZDA v kriznih časih v veliko pomoč.

"Obe podjetji se ukvarjata s tem, da bi v teh časih pomagali zdravstvenim delavcem in pacientom. Mediately ponuja dodatna orodja in informacije za podporo zdravnikom, medtem ko je Circle Medical poskrbel za nacionalno telefonsko storitev, ki pacientom pomaga, da lahko brez dodatnih stroškov dostopajo do zdravstvene oskrbe," je razložil.

"Če ne drugega, je ta kriza priložnost, da se individualno in kolektivno pripravimo na naslednje krize. Na žalost ta močno vpliva na naša življenja in tudi gospodarstvo, a se mi – čeprav je res, da nisem strokovnjak in moje mnenje ni pomembno – zdijo ukrepi smiselni, saj je na koncu vedno najpomembnejše zdravje ljudi," je povedal Američan, čigar pestra in uspešna pot se je ustavila tudi v Sloveniji, na katero ima zelo lepe spomine.

V Slovenijo se rad vrača, a bi rad ostal, kjer je

Na Slovenijo, ki jo redno obiskuje, ima zelo lepe spomine. Foto: Peter Kastelic "Zelo, zelo lepe. Pogosto mislim na te dni, ki sem jih tam preživel in treniral. Bilo je nekaj posebnega. Zelo sem hvaležen, da sem imel tako veliko podporo družine, trenerjev, Atletske zveze Slovenije, sponzorjev in tudi preostalih atletov," je povedal in dodal, da Slovenijo redno obiskuje.

"Enkrat ali dvakrat na leto jo z družino obiščemo med počitnicami. Nazadnje sem bil v Sloveniji pred nekaj meseci, ko smo obiskali ženino družino. Užival sem v družbi prijateljev," je še povedal LaRue, ki redno spremlja tudi slovensko atletiko, v kateri naslednika v njegovi disciplini za zdaj nismo dobili.

"Kolikor lahko, spremljam prek Twitterja in Instagrama. Lepo je gledati nove rodove, ki prihajajo in so zelo nadarjeni. Slovenska atletika ima zelo lepo prihodnost," je dejal.

Ker je pred tremi leti, ko je gostoval v naši rubriki Druga kariera, v kateri vsak teden gostimo uspešne športne upokojence, dejal, da selitve nazaj v Slovenijo ne izključuje, smo ga za konec povprašali tudi o tem, ali se bo kdaj vrnil k nam.

"Ne. Mislim, da ne. Bilo je dovolj. Veliko sem se selil. Vesel sem, da sem se tukaj ustalil. Rad bi živel v Švici," je pogovor sklenil drugi najhitrejši slovenski atlet v zgodovini teka na nizkih ovirah.

Rekorder je še vedno Celjan Rok Kopitar, ki je daljnega leta 1980 v Mariboru tekel 49,11. LaRuejeva štoparica se je v najhitrejšem teku njegovega življenja ustavila pri 49,38.

Dva nastopa na velikih tekmovanjih za Slovenijo v enem poletju

Fotografija z olimpijskih iger v Londonu leta 2012 Foto: Getty Images LaRue je za Slovenijo v istem letu nastopil na dveh velikih tekmovanjih. Konec junija 2012 je bil na evropskem prvenstvu v Helsinkih celo med tihimi favoriti za medaljo v svoji paradni disciplini 400 metrov z ovirami, a je bil nato že v kvalifikacijah diskvalificiran, ker je prestopil črto, ki razmejuje stezi. S časom 49,65 je sicer poskrbel za najboljši rezultat kvalifikacij.



Zanimivo, kar se zgodi res redko, se je LaRueju na Finskem kar dvakrat. Diskvalificiran je bil namreč tudi v teku na 400 metrov brez ovir, v katerem je potem še nastopil.



V začetku avgusta istega leta se je na olimpijskih igrah v Londonu odkupil.



V kvalifikacijah teka na 400 metrov z ovirami je z osebnim rekordom 49,38 navdušil in se prebil v polfinale. Tam je tekel 49,45 in zaostal za uvrstitvijo v veliki finale, v katerem je potem do svojega drugega olimpijskega naslova prišel legendarni Felix Sanchez iz Dominikanske republike.