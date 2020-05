Nov udarec za kraljico športov

"Zelo smo razočarani, ker moramo potrditi odpoved enega največjih dogodkov v atletskem koledarju. A moramo dati zdravje in varnost vseh članov atletske družine na prvo mesto in upoštevati napotke vlade," je dejala predsednica britanske zveze Joanna Coates in poudarila, da bo odpoved pustila zajetne finančne posledice ne le za atletiko v Veliki Britaniji, ampak za šport v Evropi.

"Hvaležni smo vsem partnerjem, nekateri od njih nas še vedno podpirajo kljub težkim časom, toda prihodki bodo bistveno nižji zaradi odpovedi in to bo imelo dolgoročne posledice," je še povedala Coatesova. Londonski miting je prvi, ki so ga odpovedali, devet drugih je bilo doslej preloženih.

Zürich letos ne bo gostil finala diamantne lige.

Finale diamantne lige pa bi moral biti 11. septembra v Zürichu, a ga je krovna zveza Svetovna atletika prav tako odpovedala. Kot so pojasnili, bi bilo nemogoče zagotoviti pošteno tekmovanje oziroma kvalifikacijski sistem. So pa Zürichu dodelili finale v letih 2021 in 2022, slednjega so preselili iz Eugena v Oregonu.

Preurejen koledar diamantne lige sicer vsebuje 11 enodnevnih mitingov, prvi bo predvidoma 14. avgusta v Monte Carlu. Temu bosta 16. in 23. avgusta sledila mitinga v Gatesheadu in Stockholmu.

Septembra so predvideni mitingi v Lozani (2.), Bruslju (4.), Parizu (6.), Rimu ali Neaplju (17.) ter Šanghaju (19.). Oktobra pa bodo še v Eugenu (4.), Dohi (9.) in drugi miting na Kitajskem (17.), a prizorišča še niso potrdili.