Newyorški maraton odpovedan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji newyorškega maratona, po nastopajočih najbolj številčnega maratona na svetu, so danes odpovedali prireditev zavoljo pandemije novega koronavirusa. Tekaška prireditev bi morala biti na sporedu 1. novembra, a so jo zaradi pomislekov glede zagotavljanja varnosti in zdravja tekmovalcev ter ostalih tekačev odpovedali.