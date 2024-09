Neja Filipič predzadnja v Zagrebu v skoku v daljino

Filipič je na 74. memorialu Borisa Hanžekovića, ki je del zlate serije Svetovne atletike, v prvem skoku dosegla 5,97, po neveljavnih poskusih od druge do četrte seriji so ji v peti namerili 5,73 m, v zadnjem skoku se je s 6,15 m otresla zadnjega mesta.

Zmagala je s 6,71 m Američanka Jasmin Moore, bronasta olimpijka v francoski prestolnici tako v daljini kot v troskoku. Druga je bila Romunka Alina Rotaru Kottmann (6,56 m), bronasta na lanskem SP v Budimpešti, tretja pa Japonka Sumire Hata (6,45 m), lanska azijska prvakinja na prostem in dvorani.

Jamajčanka Shanieka Ricketts, srebrna letos na olimpijskih igrah in tudi pred tem na dveh svetovnih prvenstvih (2019 in 2022), je imela velike težave. Do četrte serije je nizala neveljavne izidem preden je v peti skočila 5,83 m in bila zadnja. S 6,37 m v zadnjem skoku je na koncu zasedla četrto mesto.

Preberite še: