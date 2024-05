Neja Filipič druga na mitingu zlate svetovne serije v Tokiu

"Zaradi časovne razlike se mi je zdelo, kot da skačem od petih zjutraj. Vesela sem drugega mesta, čeprav se nisem najbolje počutila in zato nisem mogla dobro kontrolirati zaleta. Rezultat je dober, ni pa nekaj posebnega," je sporočila Filipič.

Po tekmi je doživela šok, saj so ji po opravljeni kontroli športne obutve povedali, da jo lahko doleti diskvalifikacija. "Prvič sem slišala in doživela kaj takega. Sporna naj bi bila debelina podplata. Za troskok je dovoljena do 25 milimetrov. Take, kot jih imam, imajo tudi druge tekmovalke. A naj bi ugotovili, da je debelina prevelika. V dogajanje naj bi se že vpletli tudi odvetniki Adidasa in Svetovne atletike," je pojasnila Filipič.

Na uradnih izidih, ki jih je po tekmi poslala Svetovna atletika (SA), je ostala druga, ugotovitve kontrole obutve pa so organizatorji poslali na SA. Ta je sicer tak model, kot ga nosi Filipič, odobrila, a se zaplet glede tega vleče že nekaj časa, tudi po svetovnem dvoranskem prvenstvu v začetku marca v Glasgowu, kjer je bila Filipič v finalu 11.

Preberite še: