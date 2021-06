Naserjevi zaradi dopinških kršitev dve leti prepovedi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cas je primer obravnaval potem, ko je Komisija za integriteto atletike (AIU) pri Svetovni atletiki v pritožbenem postopku zavrnila vse obtožbe proti bahrajnski tekačici.

Naserjevo so sprva začasno suspendirali januarja lani po četrtem primeru, ko ni sporočila svoje lokacije, s čimer je kršila protidopinška pravila. Očitali so ji, da je izpustila testiranje med marcem 2019 in januarjem 2020.

Naserjeva je bila v protidopinški preiskavi, odkar je oktobra 2019 na svetovnem prvenstvu v Katarju zmagala v teku na 400 metrov. Grozilo ji je, da ne bo mogla nastopiti na zaradi pandemije novega koronavirusa preloženih olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu, je junija lani poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Naserjevi je sprva uspelo dokazati, da je izpustitev treh dopinških testov na leto, kar sicer šteje kot kršitev protidopinških pravil, dovoljena izjema, in da je zato ni mogoče šteti med dopinške grešnike, zdaj pa je Cas sprejel drugačno odločitev in v Nigeriji rojeno tekmovalko suspendiral, zaradi česar bo izpustila OI v Tokiu.

Rezultatov doseženih do vključno z letom 2019 pa Naserjevi ne bodo brisali, saj niso našli dovolj dokazov, da se je v tistem času dopingirala, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, ki navaja poročilo Casa v zadevi bahrajnske tekačice. Črtali pa so ji vse rezultate po 25. novembru 2019.

Naserjeva, ki od leta 2014 nastopa za Bahrajn, je jeseni leta 2019 na SP zmagala s tretjim najhitrejšim časom v zgodovini 48,14 sekunde.