Na EP še trije slovenski atleti brez norme

Evropska atletika (EA) je dala zeleno luč za nastop na dvoranskem evropskem prvenstvu od 5. do 7. marca v Torunu na Poljskem še trem slovenskim atletom, ki sicer niso dosegli norme. To so člani ljubljanskega Massa Lia Apostolovski v skoku v višino in v troskoku Neja Filipič in Jan Luxa. Merila je izpolnilo po sedem atletinj in atletov.

Rok za mednarodne norme je začel teči že 1. maja 2019, končal pa se je 24. februarja. V številnih disciplinah pa so bile norme tako visoke, da jih ni zmoglo za tekmovanje načrtovano številno udeležencev in so dodatne določili glede na njihove dosežke.

Norme so od Slovencev dosegli v teku na 400 m Luka Janežič (Kladivar), Lovro Mesec Košir (Mass), Jure Grkman (Kamnik) in Gregor Grahovac (Mass), Tilen Ovniček (Krka) na 60 m, Filip Jakob Demšar (Mass) na 60 m ovire, na 800 m Žan Rudolf (Mass), Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) na 800, 1500 in 3000 m, Maja Mihalinec Zidar (Mass) na 60 m, Tina Šutej (Kladivar) v skoku s palico, Agata Zupin (Velenje) na 400 m, Klara Lukan (Kladivar) na 1500 in 3000 m, Jerneja Smonkar (Velenje) na 800 m) in Anita Horvat (Velenje) na 400 in 800 m.

Preberite še: