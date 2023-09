Množični tek tudi letos podrl rekord

Atletska zveza Slovenije je tudi letos pripravila množično akcijo, s katero spodbuja otroke k prvim atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja. Odziv je bil odličen, saj je prvič na isti dan teklo več kot 27.000 otrok iz vseh koncev Slovenije, so sporočili iz Atletske zveze Slovenije.

Množičnega teka otrok "Začni mlad, tekmuj pošteno" se je udeležilo več kot 200 osnovnih šol in vrtcev, osrednji dogodek pa je Atletska zveza Slovenije ponovno priredila pri Osnovni šoli Koseze v Ljubljani, kjer so se 350 učencem pri teku pridružili tudi odlični slovenska atleti: slovenski rekorder Luka Janežič, ki se je po hudi poškodbi letos vrnil na atletske steze, Lovro Mesec Košir, ki gre po Janežičevih stopinjah v teku na 400 metrov, mlada obetavna štajerska tekačica Petja Klojčnik ter Aneja Simončič, specialistka za tek na 400 metrov z ovirami. Vsi so mladim nadobudnežem po teku podelili tudi številne avtograme in z njimi odtekli še kakšen dodaten krog, so sporočili iz AZS.

Luka Janežič Foto: Peter Kastelic/AZS

Direktor Atletske zveze Slovenije Nejc Jeraša je ob tem ravnateljici OŠ Koseze Lorieti Pečoler za dolgoletno sodelovanje pri organizaciji osrednjega dogodka predal darilni bon za brezplačni avtobusni prevoz v interaktivni multimedijski center Svet energije ter kopanje v Termah Čatež, ki ga podarja vodilna elektroenergetska skupina v Sloveniji – Skupina GEN.

"Gre za najbolj množični tek otrok v Sloveniji, s katerim želimo spraviti v gibanje čim večje število otrok. To pomeni, da jih spravimo izza ekranov, iz zaprtih prostorov, da so v naravi, da se gibajo. Z naše strani potrebujejo le en majhen vzgib, malo dodatne motivacije. Ta rekord je res pokazatelj, da otroci radi tečejo," je ob tem še povedal Jeraša. "Prav je, da se šole odzovejo na take dogodke, da se mlade ozavešča o zdravem načinu življenja, za nas pa je tudi priložnost, da jim predstavimo atletiko, ki je res lep šport,” je dejal Janežič, Simončič pa je dodala: ”Potrebujemo čim več takih dogodkov, da otroke spodbudimo k zdravemu načinu gibanja, da skozi igro spoznajo, da je šport lahko tudi del življenja. Predvsem pa je pomembno, da v tem uživajo."