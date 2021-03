Šok za Slovenijo na Poljskem! Mišmaševa naknadno diskvalificirana.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maruša Mišmaš Zrimšek je bila v današnjih kvalifikacijah dvoranskega evropskega prvenstva v atletiki v Torunu, v katerih je sprva dosegla najboljši čas v teku na 3000 metrov (8:52,22), naknadno diskvalificirana. Na to odločitev se je vodstvo slovenske reprezentance pritožilo.

Grosupeljčanka je bila favoritinja za najvišja mesta, na prvenstvu je imela najboljši čas med prijavljenimi, zmagala je tudi v drugi kvalifikacijski skupini in bila najhitrejša med vsemi. Klara Lukan, druga Slovenka v tej disciplini, je tekla v prvi skupini in bila v njej 10. (9:06,82), ter skupno 18. Prve štiri iz vsake izmed obeh skupin ter še štiri najhitrejše po času so se uvrstile v zaključni tek prvenstva.

Na Poljskem se bo v petek uradno začelo, tudi s prvimi končnimi odločitvami, prvo veliko tekmovanje v kraljici športov po svetovnem prvenstvu v Dohi septembra in oktobra 2019. Prve kvalifikacijske tekme so bile že danes, ko sta v 14-članski slovenski reprezentanci prvi na tekmovališče stopili slovenski predstavnici v najdaljši tekaški disciplini EP, preostali bodo v naslednjih treh dnevih, večina že v petek.