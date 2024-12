Kenijec Sabastian Sawe je na svojem prvem maratonu zmagal v Valencii z 2:02:05 ure in je sedaj peti najhitrejši v zgodovini. Svetovni prvak v polmaratonu je dosegel tudi najboljši čas sezone na svetu. Osemindvajsetletnik je bil v cilju pred Etiopijcem Deresom Geletom (2:02:38) in rojakom Danielom Mateikom (2:04:24).

Le štirje drugi maratonci so bili hitrejši od Saweja, ki je tekel osmi čas v zgodovini, prvega ima svetovni rekorder Kelvin Kiptum, Kenijec je v Chicagu 8. oktobra lani zmagal z 2:00:35. Pred Sawejem so še njegov rojak Eliud Kipchoge in Etiopijca Kenenisa Bekele in Sisay Lemma, slednji je tudi rekorder ljubljanskega maratona.

V ženski konkurenci je v Valencii, kjer so tekmovanje pripravili mesec dni po katastrofalnih poplavah, ki so terjale 230 življenj, z osebnim rekordom 2:16:49 zmagala Etiopijka Megertu Alemu.