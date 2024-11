Sydney postal eden od sedmih največjih svetovnih maratonov

Doslej so bili v tej druščini le London, New York, Boston, Tokio, Berlin in Chicago, Sydney pa pa se jim je priključil, ker je izpolnil triletni program za izboljšanje prireditve.

Vodja WMMs, Američanka Dawna Stone, je dejala, da so bile izboljšave pri organizaciji tekme v Sydneyju zelo impresivne. "Komaj čakamo, da vidimo, kako bo naša skupnost sprejela ta maraton v svojo družbo in začela vabiti obiskovalce, da bodo tekli po ulicah enega najlepših mest na svetu," njeno izjavo navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Sydneyjski maraton je dediščina OI pred 24 leti, prvič pa je potekal kot testni dogodek pet mesecev pred igrami, a le s 1200 tekmovalci. Od takrat se je razcvetel in letos pritegnil 25.000 udeležencev.

