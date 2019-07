Luka Janežič vse bližje norme, a še vedno ni tam

"Čedalje bližje sem normi za SP, a na 400 m ne sestavim v celoti teka kot je treba za tako izvrsten dosežek. Zelo močnega se počutim na koncu, celo preveč spočit sem v cilju. Spet sem imel težave v drugem zavoju. Enostavno grem prepočasi ta del že kar nekaj časa. Dobro začnem, startal sem tudi danes dobro, a potem ne vem kaj se natančno zgodi, mogoče jen prisoten tudi strah, da bi bil prehiter v tem delu in bi mi potem zmanjkalo moči. A se v zadnjem delu dobro počutim in tudi dobro tečem," je povedal Janežič.

Pred njim so v cilj prišli Američan Tyrell Richard (45,65), Južnoafričan Gardeo Isaacs (45,80) in drugo Američan Myles Pringle (45,84).

Slovenskega rekorderja čaka naslednji nastop na diamantni ligi v Monaku 12. julija. "Upam, da bom že dotlej omenjeno napako popravil, Na tem moram delati psihično in fizično. Sicer imam normo v nogah. Danes sem bil četrti, vse Evropejce sem prehitel, vsi pa smo bili v razmaku 15, 20 stotink. A bi lahko zmagal, če bi bilo 10 m daljša proga, tako dobro sem se počutil na koncu," je še dodal Vodičan.

Maji Mihalinec se nastop tokrat ni najbolj posrečil. Foto: Peter Kastelic

Maji Mihalinec se nastop ni najbolj posrečil

Na 200 m je pihal zelo močan veter v prsi (-1.4 m/s) in s tem preprečil boljše dosežke. Pred Mihalinčevo, ki je prejšnji teden v Minsku zmagala na evropskih igrah, so bile na prvi treh mestih Britanki Ashleig Nelson (23,03) in Beth Dobbin (23,06) ter Američanka Shania Collins (23,23).



"Današnj nastop se mi ni najbolje posrečil, bili pa so še slabi pogoji. Veter je bil zalo močan, skoraj vseh 200 m, ker je prihajal iz diagonalne smeri. Slabše sem tudi startala, kar sem si želela sicer najbolje izpeljati danes. Bilo je malo zmede na startu, gledalci so dvakrat ustavili vse skupaj s ploskanjem. Povelja so bila v francoskem jeziku, malo sem zamudila in sem skočila takoj navzgor namesto da bi šla s telesom naprej. Iz zavoja pa sem začela bolje teči in tudi na koncu glede na ostale nisem nič izgubljala. Popraviti moram prav ta startni zavoj, kar smo pričeli vaditi na zadnjih treningih," pa je povedala Mihalinčeva.

Na mitingu bi morala nastopiti tudi Maruša Mišmaš, vendar se je po seriji številnih nastopov odločila, da bo naredila krajši tekmovalni premor.