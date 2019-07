Lovro Mesec Košir v finalu EP za mlajše člane, Neja Filipič bronasta na univerzijadi

Agata Zupin je bila druga v kvalifikacijah na 400 m ovire (58,30) in je zmagala v drugi predtekmovalni skupini. Pred njo je bila skupno je zmagovalka prve skupine Belorusinja Hana Mihajlava (58,24). V tej skupini je tekla tudi Aneja Simončič in bila tretja ter skupno deveta (58,94). Izmed treh Slovenk na tej razdalji se ni v polfinale prebila le Tjaša Železnik, ki je bila 29., (1:01,77), predzadnja med uvrščenimi.

Lovro Mesec Košir si je kot prvi v slovenski ekipi na tem prvenstvu zagotovil finale. Dosegel je že peti čas četrtkovih kvalifikacija na 400 m (47,32), Rok Ferlan pa 18. (47,84) in je polfinale zgrešil za šest stotink. V polfinalu sta bila nato danes najhitrejša Francoz Fabrisio Saidy in Italijan Brayan Lopez, oba sta tekla 46,34.

Jure Grkman v kvalifikacijah na 200 m s časom 21,60 osvojil peto mesto v prvi skupini in skupno 29. izid. Neposredno so v polfinale napredovali prvi štirje iz vsake skupine, Grkman pa je napredovanje po času zgrešil za 17 stotink sekunde.

Nastja Modic je v skoku s palico ostala brez rezultata, ker je trikrat podrla letvico na 3,75 m, njeni začetni višini.

Neja Filipič bronasta na univerzijadi

Na 30. poletni univerzijadi je Neja Filipič, študentka Fakultete za farmacijo, Univerze v Ljubljani v troskoku osvojila bronasto medaljo. V petem poskusu je skočila 13,73 m in zaostala samo za Ukrajino Olho Korsun in Portugalko Evelise Tavares Da Veiga. To je 21. medalja na poletnih univerzijadah in skupno 100. medalja za slovenske športnike na največjih tekmovanjih študentskega športa.

To je po štirih letih nova medalja za slovenski univerzitetni šport na univerzijadah. Zadnjo medaljo je na 28. univerzijadi v Guangjuju v Južni Koreji osvojila lokostrelka Toja Černe.