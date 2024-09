Lia Apostolovski tretja v Italiji

Ljubljančanka Lia Apostolovski je na atletskem mitingu v Brescii v skoku v višino preskočila 1,86 metra in zasedla tretje mesto. Zmagala je Ukrajinka Irina Geraščenko. Bronasta letos na OI in evropskem prvenstvu v Rimu je skočila prav tako 1,86 m, toliko pa je zmogla tudi Nagisa Takahashi iz Japonske na drugem mestu.

Apostolovski je 1,78 in 1,82 cm zmogla v prvih skokih, na 1,86 m pa je bila uspešna v tretjem in bila tedaj tudi na tretjem mestu. Na 1,90 m je prvič nastopila neuspešno in nato prenehala tekmovati.

Gerašenko in Japonka sta letvico na 1,90 m trikrat podrli. Ukrajinka je zmagala, ker je 1,86 m zmogla prvič, Japonka pa drugič.

