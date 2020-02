Le malo je zmanjkalo za stopničke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maruša Černjul in Neja Filipič sta na dvoranskem mitingu v Eaubonneju, predmestju Pariza, zasedli četrti mesti. Černjulova je delila četrto mesto v skoku v višino z 1,88 m, Filipičeva pa je bila četrta v troskoku s 13,33 m.

V skoku v višino je zmagala Uzbekistanka Svetlana Radživil z 1,93 m. Černjulova je 1,77, 1,81 in 1,85 zmogla v prvih poskusih, 1,88 m pa v drugem in je prav zaradi slednjega izgubila zmagovalne stopničke.

"Pozna se, da sem imela v zelo kratkem času kar nekaj tekem zapored z malo počitka in utrujajočimi potovanji. Bila sem utrujena in sem imela težave s hitrostjo v zaletu. Pred državnim prvenstvom konec tedna v Novem mestu se bom skušala čim bolj spočiti in prikazati boljše skoke," je povedala Černjulova.

Brazilka Gabriele Sousa dos Santos je bila najboljša v troskoku s 13,58 m. Filipičeva je po dveh prestopih v tretji seriji skočila 12,96 m, nato nadaljevala s 13,20 in 13,33 m, v zadnji, šesti seriji, pa je prav tako kot na začetku ostala brez veljavnega izida.

Preberite še: