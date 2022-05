Kobe 46. na evropskem pokalu v Franciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Kobe je na 23. evropskem atletskem pokalu v teku na 10.000 m, ki je bil v francoskem kraju Pace, s časom 30 minut, 13 sekund in 17 stotink zasedel 14. mesto v finalu B in bil skupno 46. Neja Kršinar, druga slovenska predstavnica na tekmi, je bila 18. v finalu B in skupno 47. (35:21,80).