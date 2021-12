Klara Lukan glavno slovensko orožje na EP

Slovenska atletinja Klara Lukan je pred dvema letoma na evropskem prvenstvu v Lizboni osvojila srebrno medaljo med mladinkami, lani pa je bilo prvenstvo zaradi epidemije odpovedano.

Tudi letos je Šentjernejčanka resna kandidatka za odličje, ponovno pa bo njena glavna konkurentka Italijanka Nadia Battocletti, ki je slovensko atletinjo prehitela v Lizboni in letos na evropskem prvenstvu do 23 let v teku na 5000 metrov, kjer je Lukanova prav tako osvojila srebro. Battoclettijeva je navdušila tudi s sedmim mestom na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je Lukanova odstopila.

"Tekmovanja v krosu so borba, tu ni popuščanja"

Vid Botolin si je povrnil moči po bolezni. Foto: Peter Kastelic/ Sportida Tudi Vid Botolin bi lahko glede na letošnje dosežke mešal štrene pri vrhu med mladinci, vprašanje pa je koliko moči mu je pobrala bolezen, zaradi katere na preglednem krosu v Trstu ni bil konkurenčen najboljšim.

Podobno velja za Veroniko Sadek, ki je letos osvojila četrto mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu v teku na 800 metrov, a na preglednem krosu ni bila v ospredju.

"Lukanova se bo borila za medaljo v zelo močni konkurenci, saj so reprezentance popolne. Botolin je dobro pripravljen in si je že povrnil moči po bolezni ter komaj čaka na tekmo. Veseli me, da na Irsko potuje tudi pet mladink. Štiri bodo mladinke še prihodnje leto, tako da bo to prijetna izkušnja za naprej in hkrati priložnost za dokazovanje. Tekmovanja v krosu so borba, tu ni popuščanja," je pred odhodom dejala Anica Živko, ki je vodja ekipe.

Za naslov se bo potegoval tudi Jakob Ingebrigtsen, olimpijski prvak v teku na 1500 metrov. Foto: Reuters

V Dublinu bo nastopilo vseh šest posamičnih zmagovalcev zadnje izvedbe v Lizboni, prvi zvezdnik prvenstva pa bo Norvežan Jakob Ingebrigtsen, olimpijski prvak v teku na 1500 metrov, ki bo nastopil v članski kategoriji, čeprav je še mlajši član.

Skupno je prijavljenih 613 tekačev iz 38 držav.