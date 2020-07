Izjemna Maruša Mišmaš Zrimšek dosegla drugi izid vseh časov

Mišmaš Zrimšek je v tej neolimpijski disciplini na tretje mesto večne lestvice potisnila Winfred Mutile Yavi iz Bahrajna, ki je v istem teku v nemški prestolnici kot Krausejeva tekla 5:56,83, poroča STA. Dosežek Mišmaševe je seveda tudi slovenski državni rekord.

Želela je izboljšati svetovni rekord

"Postavila sem si zelo visok cilj, želela sem izboljšati svetovni rekord, zato mi tudi v samostojnem teku brez konkurence ni bilo težko. Bila sem polna adrenalina pred tekmo in sem se dobro počutila. Lepo sem tekla, bila tudi na dobri poti, da cilj dosežem, na koncu pa se ni izšlo," je po nastopu povedla Mišmaš Zrimšek.

Dodala je: "Mislim, da sem sedaj v vrhunski formi, ampak je še prostor za napredek. Ob pomoči trenerja Tevža Korenta, ki je zelo pameten in me zna prav usmerjati, mi bo uspelo teči še hitreje. Upam, da bom imela možnost kdaj nastopiti na kakšnem močnem mitingu, kjer bom tekla na 2000 m zapreke ter še izboljšala nocojšnji dosežek" je po nastopu povedala Mišmaš Zrimškova.

Tekla je prav ob koncu mitinga pod reflektorji, ko je večina že končala nastope. Miting se je začel v dežju, ki pa je kmalu ponehalo.

Tudi Lukanova rekordna

Tudi partnerica na treningih Mišmaševe Klara Lukan (Mass) je bila hitra, na eno miljo je z 4:40,02 izboljšala državni rekord med mlajšimi članicami Naje Ferjan Rodriguez, ki je leta 2005 tekla 4:50,36, deset sekund jo je ločilo od članskega rekorda (4:29,58) Jolanda Čeplak iz leta 2006.

Zaradi težav z zdravjem, bolezen ji je odvzela nekaj dni treninga, je lastnica najboljšega izida sezone na svetu v skoku s palico Tina Šutej (Kladivar) končala na 4,50 m, kar je še vedno lep dosežek. Do njega pa je prišla le z dvema uspešnima skokoma, šele v tretjih, zadnjih poskusih je skočila 4,30 in 4,50 m, na 4,62 pa je letvico trikrat podrla.

Filipičeva se je približala 14 metrom

Neja Filipič (Mass), ki je še vedno visoko na svetovni lestvici izidov sezone v troskoku, iz tretjega je sicer zdrsnila na četrto mesto, se je s 13,87 m približala svoji želeni znamki 14 m, čeprav se ni dobro dobro počutila. Zadovoljna je bila Maja Mihalinec (Mass), najboljša slovenska atletinja lani, ki je pol stadionskega kroga odtekla v 23,53 sekunde.

Anita Horvat (Velenje) je po težavah s poškodbami prepričljivo zmagala na 400 m (53,62). Nick Kočevar (Mass) je dobil memorialno disciplino na 100 m z 10,49 sekunde. Lia Apostolovski (Mass), ki ima še vedno četrti izid sezone na svetu (1,92 m), tokrat za zmago v skoku v višino ni mogla višje od 1,81 m.

Aneja Simončič (Mass) je bila najboljša na 400 m ovire (58,04), s tokrat odsotno slovensko rekorderko Agato Zupin se bo vnovič pomerila konec naslednjega tedna na državnem prvenstvu v Celju.

Na 15. memorialu v spomin na v prometni nesreči tragično preminula Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana so nastopili tudi tuji atletinje in atleti iz Nemčije, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Italije, Avstrije, Venezuele in Hrvaške.

Peta od šestih tekem slovenske lige bo konec naslednjega tedna v knežjem mestu, kjer bo na stadionu Kladivarja potekalo DP.

