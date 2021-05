Horvatova in Rudolf bronasta na SP

Slovenska rekorderja Anita Horvat in Žan Rudolf sta na svetovnem prvenstvu štafet v poljski Šleziji v teku mešanih štafet na 2 X 2 X 400 m osvojila bronasto medaljo (3:41,95). Zmagala je gostiteljica Poljska (3:40,92), nastopila sta Joanna Jozwik in Patryk Dobek, druga sta bila Kenijca Naomi Korir in Ferguson Cheruiyot Rotich (3:41,79). Nastopilo je šest štafet.

Nastopilo je šest štafet, Slovenca pa sta že pred nastopom veljala za favorita za medalje, takoj za Poljsko in Kenijo, slednji sta se Horvatova in Rudolf povsem približala. Četrta je bila Belorusija (3:48,06) peta Portugalska (3:51,69), šesta pa Slovaška (3:54,01).

Cilj je izpolnjen

Prva je tekla Horvatova, ki je drugič predala Rudolfu na drugem mestu, 16 stotink je na koncu ločilo Slovenca od srebra. "Cilj sva izpolnila in sva zadovoljna. S Kenijcem, svetovnim podprvakom, sem tekel skupaj, pol koraka je bil za mano pred zadnjo predajo. Prvih 150 m te zadnje predaje sem tekel malo rezervirano, bil je drugi krog in vmes malo časa za oddih in nisem vedel, če bom zdržal tak ritem. A sem ga, tudi slovitemu tekmecu se nisem dal. Z Anito sva pokazala, da sva v dobri formi. Najbolj me je bilo strah, ker tudi na treningih ne delamo nič takega, po 400 m je bilo manj kot minuta premora. Pričakoval sem več težav, sem sicer utrujen, ampak ni bilo tako hudo, kot sem mislil," je dejal Rudolf.

"Cilj sva izpolnila in sva zadovoljna;" pravi Žan Rudolf. Foto: Peter Kastelic/AZS

Za drugi krog več moči, kot je pričakovala

"Prvi krog sem šla rezervirano, da mi ne bi pobralo preveč moči pred drugim krogom. V tem nisem imela kaj izgubiti, šla sem na vso moč in sem se približala vodilnima štafetama Poljske in Kenije, slednjo sem tudi prehitela. Ves čas sem jo lovila in na koncu predala kot druga. Mislila sem, da bom v prvi predaji veliko bolj izmučena, a sem bila le zadihana. Zato sem imela za drugi krog več moči kot sem pričakovala. Bilo je noro, ko sem vedela, da je Rudolf prešel ciljno črto in prav izbruhnilo je veselje iz mene. Noro. Je pa res, da sem ves čas zadnjega kroga tudi pričakovala medaljo, saj so bile druge tri štafete že zelo oddaljene," je dodala Horvatova.

Rudolf je že pred nastopom napovedal, da je zanj favorizirana štafeta Poljske. Zanjo je nastopil Dobek, ki se je iz teka na 400 m ovire pozimi preusmeril na 800 m in letos marca na domačih tleh v Torunu osvojil naslov evropskega dvoranskega prvaka v svojem šele četrtem nastopu na 800 m. Tekla je tudi olimpijska finalistka in srebrna na dvoranskem EP Joanna Jozwik. Za Kenije sta nastopila svetovni podprvak na 800 m Ferguson Cheruiyot Rotich in obetavna Naomi Korir.

"Bilo je noro, ko sem vedela, da je Rudolf prešel ciljno črto in prav izbruhnilo je veselje iz mene. Noro. Je pa res, da sem ves čas zadnjega kroga tudi pričakovala medaljo, saj so bile druge tri štafete že zelo oddaljene," je dodala Horvatova. Foto: Vid Ponikvar

Prvi slovenski nastop na precej novem prvenstvu

To je bil prvi slovenski nastop na tem dokaj novem atletskem tekmovanju, na prejšnjih štirih prvenstvih slovenske udeležbe ni bilo. Leta 2014 so prvo SP v štafetah pripravili v Nassau na Bahamih, tam je bilo prvenstvo še leta 2015 in 2017, leta 2019 je bilo v Jokohami na Japonskem, tokrat pa prvič poteka v Evropi.

Neolimpijska štafeta 2 X 2 X 400 m je bila po letu 2019 na programu drugič, tekmovalca sta izmenično dvakrat pretekla 400 m, med nastopoma pa sta imela manj kot minuto za počitek.

Pobudnik slovenskega nastopa je bil Rudolf, državni rekorder na 800 m, ki pogosto predvsem na domačih tekmah teče tudi 400 m. Na tej razdalji je slovenska rekorderka Horvatova, ki pa se je pozimi preusmerila tudi na teke na 800 m.