Demšar se odlično znajde tudi na prostem

"Zelo sem zadovoljen s svojim prvim tekom na prostem letos, dosegel sem zelo dober čas. Štirideset minut pred tem sem tekel tudi v štafeti svoje univerze. Čas 13,90 je slovenski rekord do 23 let, škoda, da je bila nekolika premočna pomoč vetra, za 0,7 metra na sekunde. A ta prvi tek je pokazal, da sem dobro pripravljen že sedaj. Po ameriškem študentskem DP prejšnji teden nisem treniral na 110 m ovire, po vadbi in tekmah pa bom gotovo ta današnji dosežek še izboljšal," je prepričan Demšar.

Slovenski članski rekord na 110 m ovire (13,56) je Damjan Zlatnar dosegel 19. junija 2007 v Novem mestu, Zlatnar pa je mlajši članski rekord (13,90) tekel 8. maja 1999 v Celju. Norma za letošnje olimpijske igre v Tokiu je kar 13,32 sekunde.

Foto: Peter Kastelic/ Sportida

V finalu dvoranskega prvenstva končal na šestem mestu

Demšar je 14. marca v finalu zaključnega mitinga ameriškega dvoranskega študentskega prvenstva na univerzi na Floridi v teku na 60 m ovire zasedel šesto mesto. S 7,74 sekunde je izenačil osebni rekord in za stotinko zaostal za slovenskim za mlajše člane. Demšar je s časom 7,74 sekunde osebni rekord dosegel dan prej, ko je bil osmi v kvalifikacijah, s tem pa je le za dve stotinki zaostal za normo (7,72) za dvoransko SP marca prihodnje leto v Beogradu.

Zaradi te tekme na Floridi in tudi težav, ki bi jih v času pandemije novega koronavirusa predstavljalo potovanje iz ZDA v Evropo, v začetku tega meseca ni nastopil na dvoranskem evropskem prvenstvu v Torunu na Poljskem, za tekmovanje je sicer izpolnil mednarodno normo za 60 m ovire. Član ljubljanskega Massa v Columbii na univerzi Južne Karoline študira fiziko.

