Filip Jakob Demšar drugi na balkanskem prvenstvu

Filip Jakob Demšar je na balkanskem atletskem prvenstvu do 20 let, ki je bilo v Cluj Napolci v Romuniji, v teku na 110 metrov z ovirami s časom 13,72 sekunde dosegel državni rekord za starejše mladince in osvojil srebro. Zlato je osvojil domačin Alexandru Ionut Iconaru, za katerim je Demšar zaostal le za stotinko sekunde.

V teku na 400 metrov je Jan Ranković Jenko s 50,30 sekunde osvojil sedmo mesto, tretji slovenski predstavnik Rok Markelj pa na 800 metrov zaradi poškodbe ni nastopil.

Demšar bo tekmoval še na evropskem prvenstvu do 20 let, ki bo od 18. do 21. julija na Švedskem in zato dotlej na višjih, članskih ovirah ne bo tekmoval, zaradi priprav na omenjeno tekmovanje bo nastopal le na mladinskih.