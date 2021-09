Veselje Luke Janežiča: Ne spomnim se, kdaj sem doma tekel pod 46 sekundami

"Iskreno sem vesel, da sem tako dobro tekel na domačem stadionu, se ne spomnim, kdaj sem pod 46 sekundami tekel na domačem mitingu. Zelo dober in sproščen tek je prinesel izvrsten izid. Jutri bom na DP tekel še na 200 m, potem pa v torek v Zagrebu. Tam bom zaključil sezono, upam na dobre pogoje, gotovo pa bo to, tako kot običajno, vrhunski mednarodni miting," je dejal Luka Janežič, ki je prepričljivo ugnal Lovra Meseca Koširja (Mass), ki je tekel 47,14 sekunde.

Mihalinčeva pogrešala konkurenco v zadnjem delu

Maja Mihalinec Zidar Foto: Guliverimage

Maja Mihalinec Zidar je na 100 m premagala rekorderko na 400 m Anito Horvat (Velenje, 12,11). "Vesela sem, da še vedno tečem solidne izide, primerljive tistim iz najboljših sezon, četudi zaradi poškodb letošnja ni bila taka, kot sem se nadejala. Računala sem sicer danes na izid sezone, kar je kazalo na treningih. Mogoče mi je malo manjkala konkurenca v zadnjem delu," je menila Mihalinec Zidarjeva.

Poleg nje, Janežiča in Kristjana Čeha, drugega sinoči na diamantni ligi v Švici, bo v torek v Zagrebu nastopilo še nekaj slovenskih predstavnikov, tudi Žan Rudolf, ki je na 1500 m s 3:52,45 ugnal Vida Botolina (Kladivar, 3:54,89).

"Prav zaradi nastopa v hrvaški prestolnici sem izbral današnji tek in ne sobotnega na 800 m, da imam en dan več za počitek. Zelo dobro sem nastopal v drugem delu sezone, dosegel tudi normo za svetovno prvenstvo prihodnje leto, in še vedno tečem dobro. Malo me boli hrbet, ampak sezona se končuje. Danes je bil moj cilj, da v zadnjih 200 m pridem v ospredje in zmagam, kar sem tudi izpolnil," je dejal Rudolf.

Žan Rudolf je najbližjega zasledovalca ugnal za poltretjo sekundo. Foto: Peter Kastelic

Na 100 m je Nick Kočevar (Mass) z 10,52 sekunde dosegel najboljši čas, drugega pa Jure Grkman (Mass), sicer tekač na 200 in 400 m, ki je v drugi skupini tekel 10,59. Lia Apostolovski (Mass) je v skoku v višino končala na 1,81 m, v troskoku je edina prek 13 m skočila Eva Pepelnak (Kladivar), namerili so ji 13,22 m.

Na 1500 m je Klara Lukan (Kladivar) s 4:30,81 ugnala Veroniko Sadek (Mass, 4:36,11), slednja je bila od nje hitrejša na 800 m prejšnji teden v Mariboru. Ivana Lončarek (Mass) je bila prva v cilju na 100 m ovire (13,44), Dino Subašič (Velenje) je v skoku v daljino zmogel 7,46 m.

Tekmovanje se bo sklenilo v soboto, sredi prihodnjega tedna pa se bo slovenska mednarodna lige končala prav tako kot ekipno DP na ljubljanskem stadionu v Šiški.